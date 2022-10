Fed se zavázal pokračovat v restrikci. Někteří představitelé ale poukazují na nutnost kalibrace sazeb podle příchozích dat

Představitelé Fedu se zavázali v blízké budoucnosti zvýšit úrokové sazby na restriktivní úroveň a na této úrovni je ponechat, aby omezili inflaci. Někteří ale uvedli, že je důležité zvýšení kalibrovat tak, aby se zmírnila rizika pro ekonomiku. Trhy na zveřejnění zápisu příliš nereagovaly a obchodníci dále sází na to, že Fed příští měsíc opět zvýší sazby o 75 bazických bodů.



„Několik účastníků poznamenalo, že zejména v současném vysoce nejistém globálním ekonomickém a finančním prostředí je důležité kalibrovat tempo dalšího utahování s cílem zmírnit riziko významných nepříznivých dopadů na ekonomický výhled,“ stojí v zápisu ze zasedání Fedu ze dne 20.-21. září zveřejněném ve středu.



Během jednání se američtí centrální bankéři dohodli, že potřetí v řadě zvýší referenční úrokovou sazbu o 75 bazických bodů do cílového rozmezí 3 % až 3,25 % v boji proti tvrdošíjným inflačním tlakům. „Mnoho účastníků zdůraznilo, že cena za nedostatečná opatření ke snížení inflace pravděpodobně převažuje nad cenou za příliš silná opatření,“ uvádí zápis. Zápis tak potvrdil shodu výboru Fedu ve snaze vrátit inflaci zpět k 2% cíli. Několik politiků ale naléhalo na opatrnost, protože úrokové sazby už dosáhly restriktivní povahy.





"Nastavili laťku pro přeřazení na nižší stupeň v listopadu dost vysoko" na něco méně než 75 bazických bodů, řekla Julia Coronado, zakladatelka MacroPolicy Perspectives. Od prosincového zasedání dále však podle ní budou pravděpodobně přikládat větší váhu známkám napětí na trhu nebo známkám zhoršení domácí ekonomiky. Zápis naznačil, že místopředsedkyně Lael Brainard, která vyzvala k postupu „v závislosti na datech“, má mezi představiteli Fedu další spojence, kteří usilují o možné snížení inflace, aniž by to způsobilo recesi nebo další stres na trhu.





Fed, odsuzovaný za pomalou reakci na rostoucí cenové tlaky, rozpoutal nejagresivnější utahující kampaň od 80. let. „Fed i nadále cílí na další zpřísnění měnové politiky do restriktivního teritoria vzhledem k postupnému ochlazování ekonomické aktivity a pomalé reakci na inflaci,“ řekl Gregory Daco, hlavní ekonom Ernst & Young. Ale "rovnováha rizik se rychle mění," řekl. „Zvýšená nejistota v globální ekonomice a na finančním trhu způsobuje, že bude nezbytné, aby Fed svou politickou reakci kalibroval, zejména v kontextu globálně synchronizovaného, ale nekoordinovaného cyklu utahování měnové politiky.“



Představitelé Fedu podle mediánu zveřejněného minulý měsíc očekávají, že zvýší sazby na 4,4 % do konce roku a na 4,6 % v roce 2023. To je spojeno s dopady na ekonomiku. Předpokládá se, že vyšší výpůjční náklady zpomalí růst ekonomiky v příštím roce na 1,2 % a zvýší míru nezaměstnanosti na 4,4 %. V září byla na 3,5 %.



„Několik účastníků poznamenalo, že jak se politika přesouvá do restriktivního teritoria, budou rizika více oboustranná, což odráží rizika poklesu, protože kumulativní omezení agregátní poptávky převýší nad tím, co je nutné k tomu, aby se inflace vrátila zpět na 2 %,“ píše se v zápisu.



Inflace, měřená ukazatelem preferovaným Fedem, se pohybuje nad 2% cílem centrální banky již více než rok, což testuje víru veřejnosti, zda ji úředníci dokážou srazit zpět. „Shodli se na tom, že záměrným posunem své politiky směrem k přiměřeně restriktivnímu postoji výbor pomůže zajistit, aby se vyšší inflace nezakořenila a inflační očekávání nezůstala neukotvená,“ uvádí zápis.



Rychle rostoucí náklady na půjčky zpomalily aktivitu v oblasti bydlení, ale ostatní části ekonomiky stále vykazují odolnou poptávku. Zaměstnavatelé vytvořili v září 263 000 pracovních míst a zpráva o spotřebitelské inflaci ukázala, že ceny vzrostly za 12 měsíců do srpna o 8,3 %. Očekává se, že zářijový index spotřebitelských cen, který má být zveřejněn dnes ve 14:30, vykáže růst o 8,1 %, přičemž míra jádrové inflace se vrátí na maximum za čtyřicet let.



Zdroj: Bloomberg