Překvapivý pokles nezaměstnanosti v USA. Naděje na otočku Fedu znovu chladnou

Zářijová data z amerického trhu práce sice nešokovala, ale spolehlivě potvrdila, že trh zůstává velice odolný a utažený i v podmínkách slabší ekonomiky. Největší překvapení vidíme na míře nezaměstnanosti, která klesla na 3,5 procenta namísto očekávané stagnace na 3,7. Vedle lidí mířících do práce navíc mírně poklesla pracovní síla.

Hlavní číslo, tedy změna počtu pracovních míst, je tentokrát jen mírně nad odhady. V září přibylo 263 tis. míst oproti konsensu 255 tis. Oproti srpnovým 315 k je to určité ochlazení, ale nikoli takové, abychom z něho dělali velké závěry. Trh práce je evidentně stále velice silný. A naznačují to i mzdy, které si udržely meziměsíční tempo 0,3 pct. Meziroční růst klesl na 5,0 z 5,2 procenta, ale zařídila to hlavně poněkud vyšší srovnávací základna.





Nově vytvořená místa se tentokrát hodně koncentrovala do oblasti školství a zdravotnictví a pohostinství. Naopak téměř přestal nabírat obchod a doprava, zatímco finanční služby a veřejný sektor celkově propouštěly.

Data ladí s představou Fedu, že je třeba rozhodně bojovat s inflací, a to tak, aby se zabránilo jejímu případnému návratu. Trh práce je třeba ochladit. Ačkoli si hráči na finančních trzích před pár dny znovu začali dělat naděje na to, že Fed výhledově změní směr, nyní tyto naděje opět chladnou. Ke změně směru není důvod. Výnosy dluhopisů na kratším konci křivky se vracejí prakticky na svá zářijová maxima a v trhu je znovu započítán růst sazeb až nad 4,6 procenta. Akciím tento vývoj nesvědčí.