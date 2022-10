Powell by neměl dělat to, co Volcker, domnívá se Paulsen. Současná korekce je už vyšší než začátkem 80. let

Investiční ředitel společnosti The Leuthold Group Jim Paulsen míní, že Fed by již měl přestat se zvedáním sazeb. Pokud k tomu dojde, akcie by před sebou měly mít růstové období a expert se domnívá, že těžit by z něj měl zejména sektor zboží dlouhodobé spotřeby. Zajímavé jsou pak i malé společnosti (viz první část rozhovoru zde). K tomu se investorovi líbí některé průmyslové podniky a příležitost vidí také na dolaru.



Kurz americké měny leží podle Paulsena velmi vysoko a to může vytvářet příležitosti na zahraničních akciích. „Myslím, že půjde dolů. Nevím, zda bych momentálně plošně kupoval mezinárodní akcie, ale byl bych na rozvíjejících se trzích mimo Čínu,“ dodal expert. Na dotaz týkající se atraktivity akcií společnosti , které si prochází znatelnou korekcí, pak odpověděl, že pro ně nemá žádné preference.







Diskuse se následně opět stočila k monetární politice Fedu. Moderátorka Bloombergu poukázala na to, že americká centrální banka indikuje, že bude držet směr a dál zvedat sazby. K tomu dodává, že nevidí problémy na straně finanční stability. Paulsen odpověděl, že podle něj Fed „couvne“ a tento okamžik již není daleko. Vést by k němu mohly špatné zprávy týkající se ekonomické aktivity, nebo naopak dobré zprávy ze strany inflačního vývoje.



Paulsen uznává, že akcie by také mohly připisovat další ztráty. Poukázal ale na sílu rozvah soukromého sektoru, a to jak na straně domácností, tak u firem. Dobře je na tom podle něj i bankovní systém a pravděpodobnost systematických problémů tak považuje za nízkou. Centrální banku by ke změně politiky mohly přinutit nějaké problémy v ekonomice, ty by podle experta ale neměly být systematické povahy. Ve výsledku by tak šlo o změnu, která by byla pro akcie pozitivní.



Paulsen se domnívá, že současný šéf Fedu Jay Powell se mohl zhlédnout v politice Paula Volckera. Ten na počátku osmdesátých let prudce zvedal sazby, aby snížil vysokou inflaci konce sedmdesátých let. Investor připomněl, že po zvýšení sazeb v letech 1981 a 1982 akcie klesly o více než 20 %, současná korekce přitom celkově snížila ceny o 27 %. Volcker přitom bojoval s inflací, která zakořenila během patnácti let. Powell se snaží snížit inflaci, která trvá patnáct měsíců a jeho přístup by tedy podle experta neměl být tak razantní jako za Volckera.



Zdroj: Bloomberg