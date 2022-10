Fed neobrátí, může si ale dát pauzu. Ke konci roku pěkná rally na akciích

Ze strany Fedu začínají zaznívat určité hrdliččí signály. Bude ale třeba více dat, která ukážou na ochlazování trhu práce předtím, než Fed změní svou politiku. A nedá se čekat ani tak její obrat, jako spíše pauza. Pro Bloomberg to uvedla investiční ředitelka společnosti FlowBank Esty Dwek.



Fed nyní nechce riskovat, že se inflační očekávání začnou opět zvedat. Na to, aby si dal zmíněnou přestávku, tak podle investorky musí být patrné „trhliny na trhu práce“, ale také na trhu realitním. Již nyní jsou ale podle ní zjevné známky rozšířené dezinflace a akciové trhy v září začaly reflektovat řadu negativních informací a signálů. Ve výsledku by se tak mohla ke konci roku dostavit „pěkná rally“.



Ohledně očekávaných zisků obchodovaných firem Dwek uvedla, že rozhodně přijde jejich pokles. V určitém smyslu jde ale o vítaný vývoj, protože americká centrální banka chce vidět známky ochlazování ekonomické aktivity. Silná ziskovost se ovšem dá i nadále čekat u velkých technologických firem.







O dalším vývoji sazeb hovořil na Bloombergu rovněž Ed Yardeni. Podle něj se americká centrální banka nyní nachází někde mezi „Volckerem 2.0 a Bernankem 2.0“. Yardeni pak míní, že finanční stabilita je součástí mandátu Fedu a v současné době by měla mít primární důležitost. Zástupci Fedu se přitom podle ekonoma příliš soustředí pouze na sazby. V úvahu by však měli brát i to, že probíhá kvantitativní utahování a zmenšuje se rozvaha centrální banky. A na celkové finanční podmínky pak významně doléhá rovněž silný kurz dolaru.







Yardeni má za to, že Fed má před sebou již jen jedno zvyšování sazeb. Tedy to listopadové. Pak se zvyšováním přestane právě kvůli tlakům v oblasti finanční stability. Americká centrální banka se tedy se sazbami nedostane na úroveň nad 4,5 %. Spojené státy si přitom již nyní procházejí „růstovou recesí“.



Zdroj: Bloomberg