Rozbřesk: Studené počasí žene cenu plynu znovu vzhůru

Cena zemního plynu na evropském trhu se včera vyšplhala nad 150 EUR/MWh. Ještě před měsícem se přitom evropský plynový benchmark TTF obchodoval lehce pod 100 EUR/MWh, k čemuž významnou měrou přispěl neobvykle teplý nástup topné sezóny. Začátek prosince však již přinesl – pro toto období typické – nízké teploty, což se odráží i na vyšší spotřebě plynu.



Navzdory opětovnému zdražení plynu je však aktuální situace přece jen o poznání příznivější, než se ještě před několika týdny zdálo. Tuzemské zásobníky plynu jsou stále naplněné nadstandardně (z více než 93 % vs. 86 % průměr posledních 10 let) a napříč ekonomikou generujeme významné energetické úspory – od začátku roku je agregátní spotřeba plynu v Česku meziročně nižší o téměř 20 % (!). To dle našich simulací znamená, že tuto zimu zvládneme překonat bez nucené racionalizace spotřeby plynu. A tedy i s daleko menšími makroekonomickými náklady, než které by byly spojené s přídělovým řízením spotřeby plynu.

Na druhou stranu, je třeba počítat, že plyn zůstane výhledově drahý. To ostatně indikuje i forwardová křivka (viz graf), podle které se tuto ani příští zimu ceny výrazně pod 100 EUR/MWh nepodívají. Při absenci ruských dodávek plynu (a tedy přetrvávajícímu relativnímu nedostatku) jsou vysoké ceny plynu potřeba ze dvou důvodů: jednak aby Evropa přilákala tolik potřebné LNG tankery (v konkurenčním boji s asijskými zeměmi) a jednak, aby byl cenový signál dostatečně silný pro pokračující destrukci poptávky.



Shrnuto, podtrženo, evropský trh s plynem prochází zásadním strukturálním předělem a vysoké ceny jsou novým normálem nejen pro tuto zimu, ale s vysokou pravděpodobností i pro zimu 2023/2024. Drahé energie přitom představují zásadní konkurenční nevýhodu pro evropský průmysl, neboť ostatní regiony světové ekonomiky zdaleka netrpí tak vážnou energetickou krizí (např. v USA je cena plynu přibližně šestinová…). Není proto divu, že stále častěji zaznívají hlasy upozorňující na riziko de-industrializaci Evropy, která při stávajících cenách energií jednoduše nebude schopna obstát na globálním trhu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera setrvala pod hranicí 24,30 EUR/CZK a bez větších obtíží se tak drží výrazně pod intervenční úrovní ČNB. Viceguvernéra Eva Zamrazilová včera zopakovala, že sice je ochotna v případě potřeby zvednout ruku pro zvýšení sazeb, prozatímní vývoj však působí „spíše ve směru ještě silnějšího působení úrokových sazeb, než se původně myslelo“. Směrem ke koruně pak Eva Zamrazilová de facto zopakovala závazek bankovní rady držet její kurz stabilní, resp. nadále bránit nadměrným kurzovým výkyvům a tím tlumit dovážené cenové tlaky.



Eurodolar

Eurodolar se bez zjevné příčiny posunul vzhůru směrem k hranici 1,06. Posilování eura přitom nedává příliš smysl v kontextu opět rostoucích cen plynu a elektrické energie na evropských burzách.

Trh však stejně vyčkává na poslední důležitá data, která proběhnout před zasedáním Fedu a ECB příští týden. Půjde jednak o americkou výrobní inflaci (zveřejněnou dnes odpoledne) a spotřebitelskou inflaci (na pořadu příští úterý).



Regionální Forex

Forint včera výrazně oslabil, když medvědí náladu přiživila nejen zveřejněná data za inflaci a obchodní bilanci, ale také nová opatření maďarské vlády, která významně zatíží státní rozpočet (např. schválení subvencovaných půjček pro domácnosti). Spekulace proti forintu však budou pokračovat minimálně do té doby, dokud se nevyjasní kauza se zmrazenými fondy EU, eventuálně dokud MNB opět výrazně nezvýší úrokové sazby.



Akcie

Včerejší obchodní seance se na zámořských trzích nesla v pozitivním duchu, kdy hlavní tíhu růstu nesly technologie. Nasdaq rostl o 1,1 % a sektor informačních technologií potom dokonce o 1,6 %. Výrazně se dařilo technologickým gigantům jako jsou Nvidia (+6,5 %), Apple (+1,2 %) nebo Amazon (+2,1 %). Dařilo se také společnostem navázaným na Čínu. Alibaba včera narostla o 6,6 %. Snížené doporučení od analytiků Baird se podepsalo na technologické společnosti Salesforce, která tak ve všeobecně pozitivní náladě ztratila 0,2 %. Výrazně pozitivní den si ovšem připsala společnost Rent the Runaway. Společnost představila excelentní výsledky hospodaření a zvýšený výhled a na to konto přidala rekordních 74,3 %.