FED utlumil očekávání trhu

Dnešní obchodování v USA bylo zkraje takřka bez volatility a všichni účastníci trhu napjatě očekávali výsledek zasedání americké centrální banky (FED). To dopadlo dle očekávání v případě navýšení hlavní úrokové sazby o 0,5 %, ovšem doprovodný komentář Jeromeho Powella vyzněl, nepřekvapivě, spíše negativně a znovu naznačil investorům, že nehodlá ustoupit z nově nastolené jestřábí monetární politiky. Dal tak jasně najevo, že úrokové sazby s největší pravděpodobnosí zůstanou vyšší po delší dobu. Reakce trhu byla zákonitě negativní a hlavní akciové indexy propadly do červených hodnot. Není to poprvé, kdy trh očekává, že při sebemenším poklesu inflace dojde ke smířlivější rétorice FEDu. Ovšem setrvačnost z poslední dekády, kdy právě rozvolněná (až experimentálně rozvolněná) monetární politika centrálních bank začala být považována za samozřejmou, se změnila - inflace to totiž již nedovolí.

Nejslabším článkem dne byl technologický sektor (Apple -1,6 %, -2,6 %, AMD -3,8 %, -2,2 %). Nedařilo se ani finančnímu sektoru (Bank of America -1,4 %, -1,3 %, -2,3 %). Výraznější růsty pak zaznamenal zdravotní sektor, primárně biotechnologie (Moderna +5,8 %, BinTech +4,4 %, Mirati Therapeutics +4,2 %) v souvislosti s nadějí na nové možnosti léčení onkologických onemocnění.