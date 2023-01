Amper Meteo: Spotřeba plynu loni v ČR meziročně klesla o 19 procent

Spotřeba plynu byla loni v Česku v meziročním srovnání o 19,2 procenta nižší, po očištění o vliv počasí a o spotřebu paroplynové elektrárny Počerady o 12,9 procenta nižší. Meziroční úspory plynu byly znatelné v každém měsíci loňského roku, s výjimkou ledna a května činily úspory nejméně deset procent. V tiskové zprávě to uvedl analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl. Energetický regulační úřad zprávu o konečné spotřebě plynu dosud nezveřejnil. Loni se podle Rajdla v Česku snížila i spotřeba elektřiny, ovšem výrazně méně než plynu. Celoročně šlo o dvě procenta po očištění o vliv počasí.



Úspory plynu jsou vyvolané především postupným ukončením dodávek z Ruska i počasím. Téměř shodná spotřeba elektřiny je podle předsedy představenstva firmy Amper Savings Martina Nádeníčka pozitivní zpráva. Značí, že stále fungoval průmysl, i když letošek bude pro podniky, kterým skončila smlouva s fixovanou cenou, obtížnější.



K úsporám plynu v posledním čtvrtletí přispělo ve srovnání s předloňskem teplejší počasí a odložení začátku topné sezony. "Když na začátku prosince přišla chladná epizoda, spotřeba se dostala až na 450 GWh denně a objevila se obava, jestli zásoby plynu vydrží. Díky výraznému oteplení na Vánoce spotřeba plynu ale výrazně klesla a bylo možné naopak i plnit zásobníky. Na Štědrý den byla dokonce spotřeba plynu nižší o 22 procent proti průměru posledních pěti Štědrých dnů," uvedl Rajdl.



Paroplynová elektrárna Počerady se loni na celkové spotřebě plynu podílela 4,9 procenta, proti předchozímu roku spotřebovala o čtvrtinu plynu méně.



Největší úspory elektřiny nastaly loni v září a v říjnu. Projevily se dopady instalací fotovoltaických panelů a také oddálení začátku topné sezony. V listopadu a prosinci se úsporný trend otočil. "To, že nedošlo k dramatickému propadu spotřeby elektřiny, je dobrá zpráva. Může to znamenat, že nenastalo očekávané uzavírání některých podniků. Rozhodně však nejsme z nejhoršího venku. U významné části velkých odběratelů skončily smlouvy na dodávky levných 'zafixovaných' energií z let 2020 až 2021 až na konci roku 2022. Dramatický nárůst nákladů na energie se u nich plně projeví právě až letos," řekl Nádeníček. V současné době klesají ceny energií na burze na předválečnou úroveň, nicméně tento trend se může podle Nádeníčka rychle obrátit, ať již z důvodu změny počasí či geopolitických rozhodnutí o nových dopravních trasách plynu do Evropy. "Nadále tak evidujeme enormní zájem klientů o komplexní energeticky úsporné projekty s využitím alternativních zdrojů a paliv," doplnil Nádeníček.



Výroba elektřiny z alternativních zdrojů loni v Česku stoupla o 1,9 procenta a pokryla spotřebu ze sedmi procent. Polovinu alternativních zdrojů tvořila fotovoltaika, 37 procent vodní elektrárny a 13 procent větrné elektrárny.