Bank of America věří akciím menších firem, včetně utilit, energetiky a zboží běžné spotřeby

Na klesajícím trhu nemusí být právě nejlepší držet akcie menších firem. V současné době ale může být situace jiná, alespoň to tvrdí Jill Carey Hall z Securities. Podle ní totiž tento segment trhu již ve svých cenách odráží recesi v americkém hospodářství. Mimo jiné na to mají ukazovat valuační násobky. Russell 2000 se obchoduje s poměrem cen a zisků PE relativně k valuacím velkých firem na nejnižších úrovních v historii. Jedinou výjimkou bylo období 1999–2001.



Hall připomněla, že když investoři nakoupili akcie malých firem ve zmíněných letech s mimořádně nízkými relativními valuacemi, dosáhli následně vysoké dlouhodobé návratnosti. Velké společnosti jsou přitom nyní podle analytičky se svými valuacemi naopak poměrně vysoko. Zmínila také, že ve druhé polovině sedmdesátých let a na počátku let osmdesátých si akcie malých firem vedly lépe než celý trh. Šlo přitom také o období, kdy se Fed intenzivně snažil o pokles inflace.



Historické paralely tedy podle expertky hovoří pro akcie menších společností. To, že tento segment trhu přitom již odráží pravděpodobnost recese, a to i recese silnější, je pak vidět na pohybu jeho cen a valuací relativně k ISM. Případný další pokles by u menších společností mohl být podle analytičky menší než u jejich velkých protějšků.





Hall se domnívá, že investice firemního sektoru by během současného cyklu měly být odolnější a nemuselo by u nich během útlumu ekonomiky dojít k takovému poklesu jako obvykle. Důvodem je předchozí dlouhodobá podinvestovanost a změna chování firemního sektoru. Ta se mimo jiné projevuje reshoringem, tedy opětovným přesunem výroby ze zahraničí zpět do USA. Malé společnosti podle analytičky přitom obvykle více těží ze silných investic celého firemního sektoru. Pokud tedy bude recese relativně mírná.



BofA doporučuje nadvážit menší firmy v utilitách, financích, energetice a zboží běžné spotřeby. Lepší jsou společnosti ziskové a analytička hovořila o mixu defenzivních a cyklických titulů namísto orientace na jednu skupinu.



Zdroj: CNBC