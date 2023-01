Otevření Číny bude prospívat akciovým trhům v celém regionu, domnívá se stratég Invesco

David Chao ze společnosti Invesco se domnívá, že se v Číně dá očekávat „dost silné cyklické oživení“. Táhnout by jej měla zejména spotřeba domácností a projevit by se mělo i v zahraničí. Tedy v zemích, které do Číny vyváží, nebo kam míří čínští turisté. Chao se také domnívá, že cyklické oživení v Číně by mělo prospívat akciovým trhům v celém regionu.



Na dotaz týkající se dolaru a asijských akciových trhů expert na Bloombergu uvedl, že na tyto trhy působí zmíněná Čína, ale samozřejmě i americká monetární politika a zmíněný dolar. V základním scénáři Invesco počítá s blížícím se vrcholem sazeb v USA. Vrchol na dolaru byl pak podle společnosti již dosažen a to vše by mělo působit na asijské akcie pozitivně.







Chao míní, že čínské domácnosti sedí na vysokých úsporách nahromaděných během pandemie a to by se mělo projevit znatelným růstem poptávky během otevírání ekonomiky. Včetně poptávky po cestování, což by měly pocítit země jako Thajsko. Zlepšovat by se měla situace i na čínském realitním trhu a výsledná vyšší poptávka po komoditách by měla pomáhat zemím jako Austrálie, které jsou jejich významnými exportéry. Na globální úrovni ale čínský cyklus nevyváží celkový útlum, jen pomůže k jeho částečné eliminaci.



Deutsche Bank v následujícím obrázku prezentuje své predikce vývoje produktu v čínském hospodářství. Modrá křivka ukazuje mezičtvrtletní růst, červená meziroční. Podle Deutsche bank by v první polovině letošního roku mělo přijít rychlé otevírání ekonomiky, tempo růstu by se letos mělo dostat na 4,5 % a příští rok na 6,5 %:



Zdroj: Twitter



O cyklickém boomu hovoří například i Leland Miller, který stojí v čele China Beige Book. Ten ovšem na CNBC tvrdil, že domácnosti mohou přechodně zvednout svou spotřebu, ale ze strukturálního hlediska je jejich finanční pozice slabá. Přicházející boom spojený s otevíráním ekonomiky je tak podle tohoto ekonoma dobré vnímat na pozadí uvedené strukturální slabosti.



Zdroj: Bloomberg