Maloobchodní prodej aut v Číně loni vzrostl o 1,9 procenta na 20,5 milionu

Maloobchodní prodej osobních aut v Číně loni kvůli problémům při výrobě vzrostl pouze o 1,9 procenta na 20,5 milionu. Oznámil to dnes Čínský svaz osobních automobilů (CPCA). Vliv na snížení tempa růstu prodeje měly i hospodářské potíže vyvolané uzávěrami kvůli šíření koronavirové pandemie.



Za prosinec dealeři aut prodali 2,17 milionu osobních automobilů, což byl meziroční nárůst o tři procenta. Spotřebitelé se ještě na poslední chvíli snažili využít státní podpory, která trvala jen do konce roku. Zahrnovala například i subvence k nákupu elektromobilů a daňové úlevy pro auta střední velikosti.



Maloobchodní prodej aut s alternativním pohonem, označovaných NEV (New Energy Vehicles), loni dosáhl téměř 5,67 milionu. To je proti roku 2021 téměř dvojnásobek a znamená to nový rekord. Mezi auta označovaná jako NEV patří i čistě elektrické vozy a plug-in hybridy.



V Číně se v prosinci prodalo celkem 640.000 aut označovaných jako NEV, což je meziroční nárůst o 35 procent. Většinu tvořily celoelektrické vozy, kterých bylo asi 455.000. Automobilky, včetně Tesly, kvůli blížícímu se ukončení státních subvencí nabízely větší slevy, aby udržely prodej. Čína je největším automobilovým trhem na světě, poptávka tam ale koncem loňského roku slábla, uvedla agentura Reuters.



Výroba aut se v Číně loni celkově zvýšila o 11,6 procenta. Za prosinec automobilky vyrobily meziročně o 15 procent aut méně, protože Čína se potýkala s novou vlnou případů nákazy koronavirem. Vedlo k tomu uvolnění restrikcí, k nimž vláda v Pekingu sáhla o několik týdnů dříve.



"Trh jako celek byl v loňském roce mimořádně složitý," uvedl generální tajemník svazu CPCA Cchuej Tung-šu. Trh zaznamenal v dubnu a v listopadu prudký pokles, který už červnový a prosincový růst nedokázal vyrovnat, dodal.



Celkový prodej aut, tedy nejen maloobchodní, loni podle CPCA vzrostl o 1,6 procenta. Prodej za prosinec se meziročně zvýšil o 2,4 procenta na 2,19 milionu. Svaz předpokládá, že v lednu prodej výrazně klesne, což dává do souvislosti právě s ukončením subvencí.