Čínský cyklický boom bude trvat jen několik čtvrtletí, poté promluví strukturální slabost

Ekonomická data z čínské ekonomiky byla v minulém roce velmi špatná, otevírání by ale mělo přinést cyklický boom. Pro CNBC to uvedl Leland Miller, který stojí v čele China Beige Book. Podle něj bude boom tažen jak spotřebou domácností, tak investicemi firemního sektoru. Jak se tento vývoj mohl promítnout do celé globální ekonomiky?



Ekonom připomněl, že v minulosti byl růst čínské ekonomické aktivity povětšinou koncentrován do domácích sektorů typu realit a stavebnictví. Pokud by tomu tak bylo i nyní, zmíněný cyklický růst by se v globálním hospodářství a za hranicemi Číny tolik neprojevoval. K tomu Miller míní, že růst poptávky soukromého sektoru znamená, že čínská vláda nebude nijak pospíchat se stimulací.



O stimulaci se podle ekonoma hodně hovoří a opět v souvislosti s realitním sektorem. Miller je ale v tomto ohledu ze zmíněného důvodu opatrný, protože stimulace nakonec nemusí přijít, pokud jí nebude pro podporu ekonomiky potřeba kvůli vyšší poptávce soukromého sektoru. Platit by to podle experta mělo zejména o první polovině roku.







Miller na otázku týkající se finančního stavu čínských domácností uvedl, že „spotřebitel je na tom velmi špatně“. Na rozdíl od západních zemí totiž vládní pomoc v Číně v posledních letech mířila na nabídkovou stranu ekonomiky. Vláda podle ekonoma domácnostem podporu slibuje, ale ta se reálně nedostavuje. Zmíněný boom spotřeby domácností tak podle ekonoma bude odrážet jen otevírání ekonomiky a například to, že lidé budou zase více cestovat.



Celkový obrázek na straně čínské spotřeby domácností by tak měl ukazovat cyklický růst, ale na pozadí strukturální slabosti. Boom by se tak mohl projevovat jen několik čtvrtletí a pak by mohly opět nabýt na síle strukturální faktory. V souvislosti s čínským hospodářstvím bývá často zmiňován takzvaný úvěrový impuls. Následující graf ukazuje jeho vývoj od roku 2017:



Zdroj: Twitter



Úvěrový impuls v prosinci prudce klesal, MacroMarketsDaily k tomu na Twitteru píše, že trhy ale nyní kladou důraz zejména na otevírání ekonomiky a uvolňování restrikcí.



Zdroj: CNBC, Twitter