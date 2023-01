Čína na trhu s čipy nehraje fér. Trhy si to ale pořeší samy, říká bývalý ředitel Cypress Semiconductors

T. J. Rodgers stál v čele Cypress Semiconductors, nyní podniká v oblasti baterií a zelených energií a podle svých slov je šťastný, že nemusí řešit cyklické problémy ve výrobě polovodičů. Toto odvětví se totiž podle něj chová jako kyvadlo a platí to i o vývoji z poslední doby.



Rodgers popisoval, že když se kyvadlo přesune na jednu stranu, gravitace jej táhne zpátky. Nedojde ale k jeho stabilizaci a přestřeluje na druhou stranu. Stejné je to s výrobou polovodičů, protože jejich nedostatek a vysoké ceny vedou k investicím do nových výrobních kapacit. Ty pak zvyšují produkci, ceny klesají a cyklus se dostává do druhého extrému.



Podle experta trvá postavení továrny na výrobu čipů 2 – 4 roky a nyní tak nastává období, kdy se rozjíždí nové kapacity, které se začaly budovat v době předchozího nedostatku. V americké ekonomice přitom dochází k ochlazení a na trhu tak může opět nastat přestřelení do zmíněného druhého extrému.



Rodgers na CNBC odpovídal na dotaz, zda Spojené státy nečelí nutnosti expanze kapacit ze strukturálního, a ne z cyklického hlediska. Tedy proto, aby nebyly u této klíčové položky závislé na jiných zemích a měly dostatek vlastních kapacit. Expert uvedl, že jde o relevantní téma. Ale zároveň připomněl, že Čína je v oblasti čipů pozadu a důvodem je podle něj systém tamní vládní podpory.







Čínské firmy se podle Rodgerse nejsou schopny vymanit z podpory, které se jim dostává od vlády, a postavit se na vlastní nohy. Jejich produkce čipů je tak podružná. Americké společnosti, kterým se vládní pomoci nedostává, pak podle experta čelily a čelí ostré konkurenci a to se projevuje i na jejich produktech. Vládní pomoc tak podle Rodgerse není řešením, ale je nutné reagovat na to, že „Čína nehraje fér“.



Expert podle svých slov hovořil s řadou ředitelů firem ze Západu, kteří byli v Číně a s překvapením viděli, že tam vyrábí produkt okopírovaný od jejich společnosti. Podle Rodgerse je tudíž správný tlak na Čínu, se kterým začal Trump a Biden v něm pokračuje a který má za cíl nápravu. „To ale není otázka čipů, naši výrobci jsou v pohodě. To, co potřebujeme, si vyrobíme a zbytek koupíme,“ dodal expert. „Čipy jsou nyní komodita... Trhy to pořeší samy, zeptejte se Adama Smithe,“ uzavřel.



Zdroj: CNBC