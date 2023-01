Microsoft zvažuje, že propustí kolem pěti procent svých zaměstnanců

Americký softwarový gigant zvažuje, že propustí kolem pěti procent svých zaměstnanců, což představuje zhruba 11.000 pracovních míst. Informoval o tom včera server Sky News s odvoláním na blíže nespecifikované zdroje.



Microsoft podle serveru přípravami na zrušení tisícovek pracovních míst reaguje na zpomalování růstu světové ekonomiky. Firma v současnosti po celém světě zaměstnává přes 220.000 lidí.



Společnost v říjnu oznámila, že její čistý zisk se v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. září, meziročně snížil o 14 procent na 17,6 miliardy dolarů (zhruba 390 miliard Kč). Tržby meziročně stouply o 11 procent na 50,1 miliardy dolarů, jejich růst byl však nejpomalejší za pět let. Výsledky za druhé finanční čtvrtletí zveřejní firma příští týden.



Analytici ze společnosti Guggenheim varovali, že tyto výsledky by mohly být pro investory zklamáním. "Microsoft je sice většinou investorů pokládán za velký stabilní podnik, který dokáže přestát každou bouři, má však slabiny, z nichž by se část v důsledku zpomalení ekonomiky mohla prohloubit," uvedli.



Microsoft je známý zejména díky operačnímu systému Windows a herním konzolím Xbox. Windows je nejrozšířenějším operačním systémem pro osobní počítače na světě. V posledních letech se firma zaměřila rovněž na takzvané cloudové služby. V říjnu nicméně varovala před zpomalováním růstu v této oblasti.



Plány na snižování počtu zaměstnanců již v posledních měsících představila řada velkých technologických společností, včetně internetového obchodu a firmy Meta, která je majitelem sociálních sítí a Instagram či komunikační služby WhatsApp.