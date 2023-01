Microsoft rozšíří přístup k umělé inteligenci ChatGPT zákazníkům Azure

Americká společnost plánuje rozšířit přístup k softwaru ChatGPT, který je schopen vytvářet texty tak, jako by je psal člověk. Technologie vyvinutá začínající firmou OpenAI má být brzy k dispozici zákazníkům cloudové služby nazvané Azure. Firma to uvedla v příspěvku na blogu. nabízí tuto technologii od roku 2021, zatím ale jen omezenému počtu uživatelů.



Tento měsíc se objevily v médiích zprávy, že jedná o další investici do firmy OpenAI. V roce 2019 investoval do tohoto start-upu jednu miliardu USD (22,2 miliardy Kč). Podle informovaných zdrojů nyní plánuje investovat dalších deset miliard USD. se podle médií odmítl k případné investici vyjádřit.





Software ChatGPT byl představen loni v listopadu. Dokáže sepsat prózu, poezii nebo i počítačový kód. Má k dispozici obrovské množství informací, aby přesvědčivě napodobil texty psané lidmi. Očekává se, že by mohl převzít psaní standardních textů, čímž by lidem šetřil čas. Obavy ale vzbuzuje to, že je ho možné použít i k vytváření domácích úkolů, esejí a textů s nepravdivými informacemi. Kritici poukazují také na to, že může šířit předsudky a chyby.



Microsoft zdůraznil, že k inovacím v oblasti umělé inteligence přistupuje zodpovědně a snaží se řešit případná rizika. Zavedl vlastní ochranná opatření, kdy například vývojáři museli před udělením přístupu popsat plány použití. K dispozici jsou i filtry obsahu.