Microsoft kupuje čtyřprocentní podíl v londýnské burze LSE

Americká technologická společnost kupuje za 1,5 miliardy liber (42,4 miliardy Kč) čtyřprocentní podíl ve společnosti Group (LSEG), která provozuje Londýnskou akciovou burzu (LSE). Je to součást desetileté obchodní dohody o přenosu datové platformy provozovatele burzy do cloudu, informuje deník Financial Times (FT).



Britská firma v tiskové zprávě. uvedla, že se zavázala odebrat za dobu trvání kontraktu od služby minimálně za 2,3 miliardy liber (asi 65 miliard Kč). Velké technologické společnosti a poskytovatelé finančních služeb se propojují už delší dobu, na což se důkladněji zaměřují regulační orgány, poznamenala agentura Reuters.



Například americká internetová společnost Google v listopadu uzavřela desetiletou smlouvu o cloudu s Chicagskou obchodní burzou (CME) a vložil do ní miliardu dolarů (asi 23 miliard Kč). Na podobném partnerství se loni dohodla také americká technologická společnost Nasdaq Stock Market, která provozuje akciovou burzu, anebo společnost Web Services (AWS).



Microsoft kupuje podíl ve 300 let staré tradiční britské společnosti od firem Blackstone, Thomson Reuters, Canada Pension Plan Investment Board a singapurského investičního fondu GIC. Pomůže zlepšit data a analytiku burzy, což podle obou firem po čase zvýší příjmy LSEG.



Regulátoři vyjadřují obavy z toho, že finanční společnosti až příliš spoléhají pouze na malý okruh poskytovatelů cloudu. Pokud by jeden poskytovatel selhal, mohlo by to podle nich narušit celý sektor.