Bloomberg: Německo se popasuje s náhradou ruského plynu do roku 2026

Německu bude trvat ještě několik let, než se mu podaří nahradit kapacitu dovozu ruského plynu plynovody zkapalněným zemním plynem (LNG). Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na údaje německého ministerstva hospodářství.



Kancléř Olaf Scholz minulý týden agentuře Bloomberg řekl, že země se poučila z přílišné závislosti na Rusku. Nyní je jejím cílem vybudovat kapacity, které umožní Německu mít tolik plynu jako před invazí, aniž by muselo dovážet z Ruska.



Podle ministerstva hospodářství však bude Německu trvat do roku 2026, než se mu podaří instalovat domácí dovozní kapacitu LNG 56 miliard metrů krychlových plynu, tedy zhruba tolik, kolik Německo dovezlo potrubím z Ruska v roce 2021. Do roku 2030 by kapacity LNG měly činit 76,5 miliardy metrů krychlových, což je zhruba 80 procent celkové spotřeby plynu v roce 2021.



Německu se zatím podařilo snížit závislost na ropě z Ruska celkovým snížením spotřeby, dovozem LNG přes sousední evropské země a zvýšením dodávek plynovody z Norska a Nizozemska. Část těchto dodávek je ale nejistá vzhledem k plánům na uzavření důležitého nizozemského pole s plynem Groningen v příštím roce.



"Pravdou je, že v příštích třech až čtyřech letech nebude na světě dostatek kapacit na produkci LNG, které by pokryly rostoucí poptávku," řekl Bloombergu poslanec Levice Christian Leye. "Takže nevyslovená strategie je, že Německo bude nadále platit šílené ceny a další, méně bohaté země, vyjdou naprázdno."