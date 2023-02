Microsoft poskytne hry ze své konzole XBox herní platformě firmy Nvidia

Americká společnost poskytne hry ze své konzole XBox herní platformě technologické firmy . O desetileté licenční smlouvě včera firmy informovaly v tiskové zprávě. se snaží přesvědčit regulační úřady, že by jeho převzetí videoherní společnosti Blizzard za 69 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) neměly blokovat kvůli obavám z omezení hospodářské soutěže.



Prezident Brad Smith na tiskové konferenci uvedl, že po uzavření licenční dohody s Nvidií a podobné dohodě s japonskou společností Nintendo je ohledně dokončení akvizice Activisionu větším optimistou. Dodal, že akvizici podporuje.



Activision stojí například za hrami Call of Duty či Candy Crush. Akvizice má urychlit růst herní divize . Po dokončení transakce by byl třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a . Právě je velkým kritikem transakce, která je podle ní "špatná pro konkurenci, špatná pro herní průmysl a špatná i pro samotné hráče". Smith ale doufá, že by se mohla přiklonit k podobné dohodě jako .



Převzetím se zabývá Evropská komise (EK) či britský antimonopolní úřad (CMA). Americká Federální obchodní komise (FTC) loni v prosinci podala žalobu, s jejíž pomocí se snaží akvizici zablokovat. Se svými obavami se na ni obrátily společnosti , a Google.



Nvidia v tiskovém sdělení uvedla, že uzavřela s Microsoftem desetiletou dohodu, na jejímž základě okamžitě začne integrovat hry pro Xbox do své streamovací herní služby GeForce Now. Ta má 25 milionů uživatelů ve více než 100 zemích.