Americký regulátor pravděpodobně podá žalobu, aby zablokoval akvizici Activisionu Microsoftem

Americká Federální obchodní komise (FTC) pravděpodobně podá antimonopolní žalobu a zablokouje tak nabídku na převzetí vydavatele videoher Blizzard za 69 miliard dolarů, informoval ve středu list Politico s odvoláním na lidi obeznámené s touto záležitostí.



Soudní spor napadající akvizici ale ještě není jistý. Čtyři komisaři FTC musí stížnost odhlasovat nebo se sejít s právníky společností, uvádí zpráva a dodává, že zaměstnanci FTC, kteří tuto dohodu přezkoumávají, jsou k argumentům společností skeptičtí.

"Jsme odhodláni pokračovat ve spolupráci s regulátory po celém světě, aby mohla transakce jít dál, ale nebudeme váhat s obranou transakce, bude-li to nutné," řekl mluvčí Blizzard. Jakýkoli náznak, že by transakce mohla vést k důsledkům v rozporu s volnou soutěží, je „zcela absurdní,“ dodal mluvčí.



Microsoft, výrobce herní konzole Xbox, v lednu oznámil dohodu o koupi , výrobce her „Call of Duty“ a „Candy Crush“. Šlo o historicky největší dohodu v herním průmyslu. sází na to, že mu akvizice pomůže lépe konkurovat lídrům v oblasti videoher Tencent a .



Akvizice čelí kritice i mimo USA. EU zahájila počátkem tohoto měsíce rozsáhlé vyšetřování. Evropský úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že se do 23. března 2023 rozhodne, zda dohodu povolí nebo zablokuje. A britský antimonopolní úřad v září uvedl, že zahájí vyšetřování v plném rozsahu. Akvizice by mohla herní sektor poškodit, pokud by odmítl poskytnout konkurentům přístup k nejprodávanějším hrám Activisionu, uvedl britský antimonopolní regulátor.



Dohoda vyvolala kritiku také ze strany , výrobce konzole Playstation, s odkazem na to, že ovládá hry jako „Call of Duty“. „Sony se jako lídr v oboru obává „Call of Duty“, ale řekli jsme, že jsme odhodláni tuto hru zpřístupnit ve stejný den na Xboxu i PlayStationu,“ řekl prezident a místopředseda Brad Smith.



Mluvčí doplnil, že firma je připravena „řešit obavy regulačních orgánů, včetně FTC, a , aby se zajistilo, že dohoda bude uzavřena s důvěrou. Po uzavření dohody budeme na trhu nadále sledovat a Tencent a a společně s Xboxem budou přínosem pro hráče i vývojáře a učiní toto odvětví konkurenceschopnějším."



Zdroj: Reuters