Prudce krvácející a údajně již kupce hledající tech banka SVB Financial (až -65 %) otřásá bankovním sektorem

Průběžně aktualizováno: Do evropského finančního sektoru se z Wall Street přenášejí obavy, vyvolané otřesem americké banky financující technologické firmy - zejména startupy - SVB Financial. Její akcie na Wall Street reagovaly včera propadem o 60 procent a obchodování bylo i pozastaveno. Propad nabral dynamiku v dnešním premarketu a prohloubil až na dalších -65 % k 36 USD/akcie. Obchodování s akciemi SVB tak bylo znovu zastaveno. Podle nejčerstvějších spekulací s odkazem na zdroje Bloomberg či CNBC banka ve snaze o navýšení kapitálu neuspěla a vstupuje do jednání o svém prodeji, komplikovaném ale odlivem depozit.

Nákaza se dnes přenesla do Evropy, kde jsme hned v úvodu obchodování viděli propad sektorového indexu bank Euro Stoxx Banks index o více jak 8 %, který je v průběhu dne korigován k 5 %. Banky , , ING Groep nebo odepisovaly i více jak 5 %. "Negativní nálada v bankovním sektoru se promítá i na pražské burze, kde index PX ztrácí přes 1 %. V červených číslech se obchoduje drtivá většina pražských blue chips, když největší ztráty si připisují akcie Erste Bank, které oslabují o více než 3 %," uvádí hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Analytici a stratégové ale z pohledu celkové nákazy napříč bankovním sektorem a zeměmi vyzívají ke schlazení emocí.

Problémy relativně malé, ale pro technologický sektor zásadní banky (SVB) spustily globální výprodej rizikových aktiv a propad primárně amerických výnosů. „Růst averze k riziku tak tentokrát nevede k automatickému propadu eurodolaru, neboť počátek problémů je v americkém finančním sektoru,“ poznamenávají analytici ČSOB.

Banka SVB nejprve oznámila vynucené navýšení kapitálu, které má pomoci vykrýt ztráty, spojené s prodeji dluhopisů. Ty byly vynuceny potřebou hotovosti na straně klientů. Firma v dopise podepsaném CEO Gregem Beckerem informuje, že transakce, jejímž obsahem byly odprodeje dluhopisů v objemu kolem 2,1 miliardy dolarů, vyústí ve ztrátu po zdanění kolem 1,8 miliardy dolarů. Firma potřebuje doplnit kapitál o zhruba 2,25 miliardy dolarů. To hodlá učinit skrze prodeje mixu běžných i preferenčních akcií. Investiční fond General Atlantic přislíbil podíl na navýšení v objemu 500 milionů amerických dolarů. Odpoledne ale přicházejí zprávy s odkazem na zdroje Bloomberg či CNBC, že banka se snahou navýšit kapitál neuspěla a najala poradce pro jednání o jejím vlastním prodeji. Taková možnost je dle zdrojů řešena s velkými finančími institucemi. Značnou komplikací je ale odliv depozit.

Struktura akcionářů banky je jedním z pohledů na vyvolanou nervozitu. 11,25% podíl v SVB drží Vanguard, 8,05 % BlackRock. Následují s 5,22 % State Street, 4,25 % má JP Morgan, necelá 3 % Invesco, následována více než 2,5% podílem Franklin. Tržní vývoj sebral klíčovým "tradičním" americkým finančním institucím a poskytovatelům úvěrů obratem zhruba 50 miliard amerických dolarů tržní kapitalizace, pokud pohlédneme na JPMorgan, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo.

Ve škatulce „available-for-sale“ cenných papírů byly na konci posledního loňského kvartálu zejména americké Treasuries, vyplývá z regulatorních hlášení pro Americkou komisi pro cenné papíry SEC. Banka také reportovala papíry držené do splatnosti v objemu kolem 90 miliard amerických dolarů. Americká centrální banka Fed v loňském roce začala agresivně zvyšovat úrokové sazby a to vyústilo v propad hodnoty dluhopisů, nejvíce u těch, které mají nejdále do splatnosti. Tyto papíry je potřeba jako nevýkonnou část portfolia, proti které stojí stále dražší depozita, dostat pryč. SVB uvedla, že výnosy z prodejů reinvestuje do aktiv s kratší splatností. Banka odkazuje ve své rétorice vedle úrokových sazeb také na „vystupňovanou spotřebu hotovosti u klientů“.

"Co jsme na trhu viděli, byla především první nervózní reakce na šok, který pád SVB znamená. Vazby ve finančním sektoru jsou zvenčí dost neprůhledné, takže podobné úkazy vedou k plošnému nárůstu obav. Úvahy logicky vedou k opatrnostnímu hromadění likvidity a jejímu zdražování na peněžním trhu, čímž by se potenciálně problémy šířily dál. Investoři mají na paměti, že když Fed dlouho zvedá sazby, obvykle se něco nakonec pokazí. Dopředu nikdo nedokáže odhadnout, kdy a odkud nový problém vzejde, ale bankovní sektor a vysychání likvidity jsou dobře známé z roku 2008, a to pomáhá živit obavy," uvádí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Podle nás jsme však velmi daleko od nějakého systémového problému, jehož pravděpodobnost vidíme jako malou. SVB je malá banka a její problém je především angažovanost v rizikových projektech, kdy její klienti byli například postiženi kolapsem kryptoměnové burzy FTX. Další malé banky mohou klidně následovat, jsou obecně daleko zranitelnější než velké a v zámoří bývají častými oběťmi recesí. Naopak osud těch velkých by neměl být ohrožen," soudí Vlk.

SVB významně investuje do startupového odvětví, je bankou pro zhruba polovinu americké startupové technologické scény, za kterou stojí venture kapitál (viž výše reakce General Atlantic). Komentáře se včetně analytika Patria Finance Branislava Sotáka shodují, že tato událost americkým finančním systémem neotřese a potenciálně horší problémy jsou jinde.

Co je za dnesnym sajgonom na US bankach???

Ziadne #crypto, $sivb, cize Sillicon Valley Bank, ktora potrebuje kapital, ktoreho sa jaksi nedostava. #nomenomen

Z homepagu banky: SVB is the financial partner of the innovation economy, pricom sa to tam len hemzi venture capitalom pic.twitter.com/sQ7M6GIWyy — Branislav Sotak (@BranoSotak) March 9, 2023

Respektovaný stratég Mohamed El-Erian také konstatoval, že „riziko šíření nákazy a systémové riziko může být dobře stabilizováno skrze řízení bilance banky“.



