Banky jako celek „neuvěřitelně dobře kapitalizované“, ale ty menší to na akciovém trhu odnáší

Bill Nelson z Bank Policy Institute, který dříve působil jako ekonom v americké centrální bance, hovořil na CNBC o stabilitě bankovního systému poté, co se do problémů dostala Silicon Valley Bank. Americké banky jako celek jsou podle experta „neuvěřitelně dobře kapitalizované“.



Nelson vysvětloval, že růst sazeb, ke kterému v USA dochází, sebou nese pokles cen dluhopisů a dalších aktiv v rozvahách bank. Ty tak v této oblasti realizují ztráty. Nicméně proti tomu stojí jejich vysoká kapitalizace. K tomu ekonom vysvětloval, že finančně silné banky mohou proti kolaterálu získávat financování od Fedu. Banka o takovém financování může uvažovat například v situacích, kdy potřebuje likviditu, ale v dané situaci by byla schopná prodat některá svá aktiva jen s velkou ztrátou. Fed kolaterál hodnotí podle jeho tržní ceny a aplikuje „rozumný diskont“.







Může nějak současný vývoj v bankovním a finančním systému ovlivnit rozhodování Fedu týkající se zvedání sazeb? Nelson reagoval s tím, že jde o zajímavou otázku. Podle něj nebudou problémy spojené s pádem Silicon Valley Bank dosahovat systematických rozměrů, tudíž by se neměly projevit na rozhodování o sazbách. Ty tak budou růst podle toho, jak se bude vyvíjet inflace.



O zmíněné bance hovořila na CNBC řada hostů, jedním z nich byl Bob Elliott ze společnosti Unlimited. Podle něj nebyla Silicon Valley bank nijak zvlášť silná, ale když byly zveřejněny informace o některých jejích ztrátách, „komunita rizikového kapitálu na ni v podstatě uspořádala run“. Podle experta tedy šlo o tradiční run na banku, kdy si její klienti začnou houfně vybírat svá depozita a tím vyvolají její pád. Podle Elliotta bylo správné, že regulátor zasáhl ve chvíli, kdy se tento run začal rozjíždět, protože tím ochránil další věřitele.







CNBC zmínila názory, podle kterých je případ Silicon Valley Bank důsledkem rostoucích sazeb, a to důsledkem opožděným. Elliot k tomu uvedl, že na akciovém trhu nyní dochází ke znatelnému poklesu cen akcií menších bank, což může být spojeno s druhotným efektem pádu zmíněné banky. Podle experta totiž mohou lidé nyní více uvažovat nad tím, zda není lepší držet své vklady u velkých finančních institucí.



Zdroj: CNBC