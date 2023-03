Parker: Současné prostředí řada investorů v životě neviděla

Zakladatel společnosti Trivariate Adam Parker, který dříve pracoval například v , moc nevěří v příběhy, podle kterých by si americké akcie měly letos připsat výraznější zisky (viz první část rozhovoru zde). Kromě toho zmínil sektory, kterým by věřil, vrátil se ke svému pohledu na a k prostředí, které řada investorů za svůj život ještě neviděla.



„Nejsem v táboře, který věří v prudký růst zisků. Bylo by to tedy na násobcích a to není tak jednoduché,“ dodal expert s tím, že výraznou alternativou pro akcie jsou nyní již dluhopisy. Ty totiž nabízí znatelně vyšší výnosy než v minulosti a u vládních dluhopisů jsou bez rizika, kterému čelí investoři na akciovém trhu. Pro hodně lidí je to situace, kterou zažili poprvé ve svém životě, protože doba, kdy se výnosy držely velmi nízko, byla dlouhá.







Parker se vrátil k akciím s tím, že „pokud všichni vědí, že jsem ošklivý, neudělá mě to hezkým.“ Jinak řečeno, negativní sentiment na trhu neznamená, že trh je kvůli tomu atraktivní a negativita je dobrým signálem pro nákup. Zřejmé je to u zmíněných valuací, které se v říjnu minulého roku pohybovaly kolem patnácti, ale nyní je poměr cen akcií k ziskům očekávaným po následujících 12 měsíců nad osmnácti.



Možnou hodnotu vidí Parker v energetice, k tomu zmínil průmyslové kovy a finanční sektor. Spotřebitel je podle experta silný, ale akcie v sektorech přímo provázaných se spotřebou kvůli tomu nemusí být nutně atraktivní. „Pokud se podívám na fundament a cash flow, porovnám , který představuje 5 % kapitalizace celého trhu, a energetiku, která tvoří 5 % kapitalizace trhu, beru energetiku,“ dodal Parker. Jeho teze stojí zejména na tom, že investiční výdaje firem v energetice jsou v útlumu, ale poptávka po energiích je silná. To by mělo podle experta znamenat vyšší ceny a vyšší podíl spotřebitelských výdajů, které půjdou na energie.



Zdroj: CNBC