Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?

Výsledková sezóna za třetí kvartál se rozbíhá tento týden, tradičně v čele s velkými bankami Wall Street. Hlavní smršť výsledků přijde v úterý a ve středu a očekávání pro třetí čtvrtletí jsou vysoká. Podle Johna Butterse ze společnosti FactSet analytici v průměru očekávají, že zisky firem z S&P 500 vzrostly v aktuálně reportovaném kvartálu meziročně o 8 %, a pokud se to potvrdí, půjde o deváté růstové čtvrtletí v řadě, upozorňuje CNBC.
ÚTERÝ 14.10.
zveřejní výsledky ve 12:45. V předešlém čtvrtletí překonal očekávání zisku i tržeb, což vedlo k růstu akcií o 6 %. Za 3Q se očekává zisk na akcii 2,78 USD.
„Očekáváme, že investoři se zaměří na politické prostředí, zejména na pokrok v potenciální dohodě JNJ s administrativou a otázku MFN (nejvyšší výhody). V tomto ohledu je JNJ dobře pozicováno díky diverzifikovanému obchodnímu modelu a závazku investovat 55 miliard USD do výroby v USA,“ uvedl analytik Asad Haider.
JNJ překonává očekávání analytiků každé čtvrtletí od roku 2011.
Chase zveřejní výsledky v 13:00. Ve druhém kvartálu čistá úroková marže mírně poklesla, ale výhled pro letošní čisté úrokové příjmy byl mírně vylepšen, napsali analytici Patrie. A nezaostala ani divize obchodování, která podobně jako u těžila z vyšší tržní volatility.
V tomto kvartálu se podle dat LSEG očekává meziroční růst zisku o 10 %. Co sledovat: „Jediná obava, kterou slýcháme, je možnost, že JPM udělá něco nečekaného – například upraví výhled čistého úrokového příjmu pro rok 2026 kvůli očekávanému poklesu sazeb. Tato nervozita vychází z loňského rozhodnutí JPM racionalizovat výhled na další rok. My však tuto obavu nesdílíme,“ uvedl R. Scott Siefers z Piper Sandler. překonal očekávání zisku posledních šest kvartálů po sobě.
zveřejní výsledky ve 13:30. V minulém čtvrtletí GS překonal odhady díky historicky rekordním výnosům obchodní divize ve výši 840 milionů USD. Pro tento kvartál očekává trh meziroční růst zisku o 30 %.
„Poměr rizika a výnosu nadále vnímáme jako atraktivní díky za prvé příznivému regulačnímu prostředí, které kromě snížených kapitálových požadavků nabízí větší strategickou flexibilitu; a za druhé pokračujícímu oživení v oblasti fúzí a IPO,“ napsal analytik BofA Ebrahim Poonawala, který má na GS doporučení „koupit“. Historicky Goldmani překonávají očekávání zisku v 86 % případů. Akcie po zveřejnění posledních tří kvartálních výsledků vždy vzrostly.
bude reportovat ve 14:00. Za druhý kvartál dosáhla zisku na akcii ve výši 2,12 dolaru, když trh očekával 1,60 dolaru. Čistý zisk třetí největší americké banky činil 4,02 miliardy dolarů, což bylo meziročně o 25 procent více. V aktuální kvartálu se očekává zisk na akcii 1,87 USD. Banka překonala očekávání trhu v 10 předchozích kvartálech v řadě.
STŘEDA 15.10.
zveřejní výsledky ve 12:45. Zatímco obchodnímu oddělení banky se ve druhém kvartálu dařilo skvěle, investiční bankovnictví optimismus značně snížilo. "Tržby z této oblasti meziročně klesly o 7 %, přičemž příjmy z poradenství při fúzích a akvizicích se snížily o 11 %, a výnosy z emisí akcií a dluhopisů poklesly o 8,1 %, resp. 4,9 %. Vedení však uvedlo, že duben byl kvůli politickému chaosu slabý, ale v květnu a červnu došlo k oživení, které by mohlo pokračovat i ve druhé polovině roku," upozornili analytici Patrie.
"Silné výsledky z obchodování, stabilní růst úvěrů a solidní NII naznačují, že banka zatím nepociťuje zpomalení ekonomické aktivity spojené s celními válkami, a naopak využila dubnového chaosu na trzích ve svůj prospěch," doplňují analytici Patrie.
Bank of America překonává očekávání trhu od 3Q22 v kuse.
zveřejní výsledky ve 13:30. Banka v minulém čtvrtletí podobně jako ostatní banky Wall Street překonala očekávání díky silným příjmům z obchodování, když reportovala zisk 2,13 USD na akcii. Aktuálně trh očekává zisk na akcii 2,11 USD.
„Objemy na trhu a volatilita jsou zdravé, aktivita v obchodování i investičním bankovnictví nabírá na síle. Ve srovnání s 3Q24 by měly příjmy divize Institutional Securities Group (ISG) vzrůst díky silnému obchodování i IB. Trendy v oblasti Wealth Management zůstávají pozitivní, i když jsou částečně kompenzovány nižšími transakčními příjmy. Příjmy z Investment Management by měly růst,“ napsal analytik Jason Goldberg, který má na akcii doporučení „nadvážit“.
Morgan Stanley překonává pravidelně od 2Q22. Akcie v den zveřejnění výsledků v průměru rostou o 0,9 %.