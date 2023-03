Jaký je vlastně býčí příběh pro americké akcie?

Zakladatel společnosti Trivariate Adam Parker hovořil na CNBC o vývoji v americké ekonomice a na trzích. Začal ale pohledem na . Tomu se totiž podle svých slov poslední dobou více věnoval a zaujalo ho, že během posledních deseti let čistý zisk této firmy rostl v průměru „jen o 9 % ročně“. Parker k tomu dodal, že kdyby před deseti lety dovedl tento růst předpovědět, bylo by těžké považovat už tehdy za růstovou akcii.



Parker navázal na úvahu o Applu s tím, že podle něj mohou být nyní zajímavější akcie energetických firem. „Záleží na tom, jaký máte investiční horizont a čeho chcete dosáhnout,“ dodal expert. K vývoji na celém trhu pak Parker uvedl, že podle něj je celkem těžké přijít s nějakým uceleným příběhem, který by ospravedlňoval býčí pohled na akcie v letošním roce.







Pokud by americký trh měl do konce roku posílit řekněme o 10 %, musela by podle experta nastat kombinace klesající inflace a konce zvedání sazeb. K tomu by měly polevit nákladové tlaky tak, aby přestaly ohrožovat ziskovost firemního sektoru. Na setkání s klienty přitom Parker podle svých slov slyší, že růstu akciového trhu brání zejména Fed. Ten by podle nich „měl jít z cesty“.



Expert se ale ptá, co to konkrétně znamená a on sám se domnívá, že americká centrální banka bude dál tíhnout k jestřábímu postupu až do doby, kdy poleví inflační tlaky ve službách. To je podle experta nejpravděpodobnější scénář. CNBC k tomu zmínila názor Marka Kolanovice z . Ani ten dlouhodobější rally na akciích nevěří a důvodem je podle něj zejména přicházející zhoršení makroekonomické situace.



Parker se také domnívá, že pravděpodobnost zhoršení v ekonomice je nyní vyšší než pozitivní překvapení na straně ekonomického růstu. Očekávání na straně zisků obchodovaných firem jsou přitom podle něj nyní nastavena na více než 11% růst. Na to, aby akcie letos výrazněji rostly, přitom podle Parkera nestačí scénář mírné recese. Muselo by dojít k výraznějšímu zvýšení valuačních násobků, nebo silnému růstu zisků obchodovaných společností.



Zdroj: CNBC