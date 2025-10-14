Zisk Citigroup roste, transformace firmy pokračuje

ve třetím čtvrtletí roku 2025 překonala očekávání trhu, když vykázala čistý zisk 3,8 miliardy dolarů a výnosy 22,1 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 9 %. Výsledky podpořily vyšší úrokové výnosy a nižší náklady na úvěrové riziko, i přes růst provozních nákladů vzrostly kvůli jednorázovému odpisu goodwillu a investicím do transformace. Akcie reagují růstem o 0,8 % v premarketu.
Citigroup dnes oznámila čistý zisk za třetí čtvrtletí roku 2025 ve výši 3,8 miliardy dolarů, což odpovídá 1,86 dolaru na zředěnou akcii, při tržbách 22,1 miliardy dolarů. Loni ve třetím čtvrtletí roku 2024 činil čistý zisk 3,2 miliardy dolarů (1,51 USD na akcii). Růst byl tažen vyššími výnosy a nižšími náklady na úvěrové riziko, částečně kompenzovanými vyššími provozními náklady.
Výsledky za třetí čtvrtletí zahrnují jednorázový odpis goodwillu ve výši 726 milionů dolarů vykázaný v položce „Ostatní náklady“, který souvisí s dohodou o prodeji 25% podílu ve společnosti Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.
Výnosy za třetí čtvrtletí 2025 se nafoukly na 22,1 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 9 %. Podobně i čistý úrokový výnos vzrostl o 12 % na 14,94 mld. USD (odhad trhu 14,52 mld. USD), zatímco neúrokové výnosy vzrostly o 4 %.
Provozní náklady činily 14,3 miliardy dolarů, což je nárůst o 9 %. Důvodem byl jednorázový odpis goodwillu, vyšší náklady na mzdy a benefity a dopad kurzových změn. Vyšší náklady na zaměstnance souvisely s výkonnostními odměnami, odstupným a investicemi do transformace a technologií. Po očištění o jednorázovou položku vzrostly náklady o 3 %.
Náklady na úvěrové riziko činily 2,5 miliardy dolarů, z toho 2,2 miliardy představovaly čisté ztráty z úvěrů a 236 milionů dolarů tvořilo navýšení opravných položek (ACL), způsobené vyšším objemem, změnami v portfoliu a rizikem spojeným s klientskou aktivitou v Rusku. Tyto faktory byly částečně kompenzovány změnami v makroekonomickém výhledu. Čisté ztráty z úvěrů vzrostly o 2 % oproti předchozímu roku, zejména kvůli segmentům All Other a Markets, zatímco v USPB došlo k poklesu. Ve stejném období loňského roku činily náklady na úvěrové riziko 2,7 miliardy dolarů.