Očekávané marže jdou dolů, valuace také. Jenže…

Pokud se podíváme na vývoj marží očekávaných u obchodovaných společností pro následujících 12 měsíců, zjistíme, že již řadu měsíců znatelně klesají. Jenže je tu jedno „jenže“. Podobně jako u valuací.



Strategas v následujícím grafu ukazuje vývoj marží odhadovaných pro následujících (plovoucích) 12 měsíců a to už od roku 2011. Jak jsem psal, již řadu měsíců marže klesají. Jenže tato korekce přišla poté, co se marže v letech 2021/22 dostaly extrémně vysoko. Onen pokles je tak sice výrazně snížil, ale stále se pohybují na historicky vysokých úrovních, podobných roku 2019:





Zdroj: Twitter



Marže tak vypráví podobný příběh, jako valuace. I u nich došlo ve srovnání s předchozími pár lety ke znatelné korekci. Ovšem z extrémně vysokých hodnot. A stále se tak nedá hovořit o tom, že by valuace byly historicky nějak nízko, spíše naopak. K tomu bych připojil druhý dnešní graf. Ukazuje, jak se během posledního roku zvedání sazeb vyvíjely poměry cen a zisků PE u populární skupiny akcií FAAMG a u zbytku trhu. U něj kleslo PE z cca 22 na současných cca 16,5. U FAAMG z cca 26 na cca 23:





Zdroj: Twitter



Často se hovoří o tom, že růstové akcie odnáší vyšší sazby více, protože jejich současná hodnota je na ně citlivější (cash flow tu má větší duraci). Graf tak ukazuje určitou záhadu. Valuace FAAMG totiž klesly znatelně méně, než PE celého trhu. Což by značilo, že FAAMG už není skupinou růstových akcií. Ale zároveň je PE FAAMGu stále výrazně výše, než u zbytku. Pokud to není kvůli růstu, zbývalo by jen výrazně menší riziko těchto firem a akcií.



K prvnímu grafu bych na závěr ještě podotknul, že ukazuje, jak byly firmy v první fázi období vysoké inflace schopny zvyšovat své marže a tím fakticky i inflační tlaky. Jinak řečeno, tyto tlaky korporace neabsorbovaly, ale zvyšovaly. Můžeme říci, že alespoň u některých firem se marže zvýšily díky provozní páce – pokud firma byla schopna zvyšovat objem, její zisky rostly i bez růstu cen. Díky tomu, že část nákladů je fixních. Jenže i pak lze říci to samé – firmy nákladové a inflační tlaky do marží neabsorbovaly.



Efekt provozní páky je pak samozřejmě relevantní i v případě ekonomického útlumu. S opačným směrem. Čímž jsme zpět u stále hodně vysokých očekávaných marží a u toho, co (ne)implikují z hlediska dalšího vývoje.