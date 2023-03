Mateřská firma zkrachovalé americké banky SVB vyhlásila bankrot a zahajuje reorganizaci

Americká společnost SVB Financial Group, což je mateřská firma zkrachovalého finančního ústavu Silicon Valley Bank (SVB), vyhlásila bankrot. Firma to dnes uvedla v dokumentech určených soudu v New Yorku, kde požádala o ochranu před věřiteli. Pod dohledem soudu nyní zahájí reorganizaci.



Bankrot přichází krátce poté, co firma 13. března uvedla, že posoudí strategické alternativy pro své podnikání. Do režimu bankrotové ochrany není zahrnut majetek součástí SVB Securities a SVB Capital.



Americké úřady banku SVB uzavřely minulý týden. O víkendu převzaly kontrolu i nad finančním ústavem Signature Bank, což vyvolalo na finančních trzích obavy ohledně budoucího vývoje bankovního sektoru.



SVB půjčovala peníze převážně začínajícím technologickým společnostem, takzvaným start-upům. Hodnotu aktiv a závazků vyčíslila až na deset miliard dolarů, likviditu zhruba na 2,2 miliardy USD (bezmála 50 miliard Kč). Na konci loňského roku měla aktiva za 209 miliard dolarů.



Akcie velkých amerických bank před zahájením dnešního obchodování v New Yorku ztrácely přes jedno procento. Regionální banky včetně PacWest Bancorp a Bank vykazovaly pokles o deset až 20 procent.