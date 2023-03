FT: Velké americké banky v USA zažívají po krachu SVB příliv nových klientů

Po krachu americké banky Silicon Valley Bank (SVB) jsou velké americké banky jako Chase & Co., a zavaleny žádostmi klientů o přesun svých finančních prostředků od menších věřitelů. Uvedl to list Financial Times (FT) s odvoláním na informace od osob obeznámených se situací. Přesun vkladů je podle FT největší za více než deset let.



Snahy klientů o přesun účtů do větších bank nebo přesun peněz do fondů peněžního trhu nezastavila ani mimořádná opatření americké vlády, která mají zabránit krachu dalších bank, upozornil FT. A to zvláště v případě, pokud vklady přesahují částku 250.000 USD (5,6 milionu Kč), která je ze zákona pojištěná. U SVB tuto částku přesahovalo 85 procent účtů.



Některé majitele účtů krach SVB upozornil, jaké nebezpečí se může skrývat za uložením všech peněz v jedné bance. Řada klientů se po krachu SVB obávala toho, jak budou platit své zaměstnance a za účty svým dodavatelům. Americká ministryně financí Janet Yellenová, šéf centrální banky USA Jerome Powell a šéf Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC) Martin Gruenberg však ve společném prohlášení v neděli večer slíbili, že všichni vkladatelé, včetně těch, jejichž prostředky přesahují maximální státem pojištěnou úroveň, budou odškodněni.



Akcie regionálních bank v USA, jako Bank, Western Alliance a KeyCorp, prudce klesly. Důvodem jsou obavy z možné nákazy bank po pádu SVB a Signature Bank.