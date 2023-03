Růst akcií Groupon (+26 %): Povede jej Dušan Šenkypl z české Pale Fire Capital

Představenstvo americké společnosti Groupon jmenovalo do pozice interim CEO Dušana Šenkypla. V této exekutivní roli bude Šenkypl aktivně řídit transformaci Grouponu a dohlížet na každodenní chod společnosti. Ve vedení Grouponu již najdeme řadu Čechů. Se strategií celkové proměny firmy Šenkyplovi pomáhá Marie Havlíčková (ex-Slevomat). Jako interim CTO v Grouponu působí Vojtěch Ryšánek, který stál u poslední proměny Aukra. Akcie na zprávu reagují prudkým růstem, který navyšují již na 26 %. PFC je největším akcionářem amerického slevového portálu, drží v něm téměř 22 procentní podíl.

Graf: Vývoj akcií Groupon online (USD/akcie)

“Transformace Grouponu si vyžádá ještě řadu změn, které se bez talentovaných lidí s hladem po úspěchu a výsledcích neobejdou. Groupon hledá pečlivé a na cíl orientované lidi, kteří se nebojí rychle se měnícího prostředí a práce organizované na dálku v remote-first firmě. Pevně věřím, že s těmi správnými lidmi v naší misi zvyšovat hodnotu Grouponu pro akcionáře uspějeme,” doplňuje Dušan Šenkypl.



Dušan Šenkypl byl k dnešnímu dni jmenován interim CEO americké společnosti Groupon. I nadále zůstává v představenstvu Grouponu, kam byli spolu s Janem Bartou jmenování v červnu, respektive listopadu loňského roku, kdy se Pale Fire Capital stal největším akcionářem společnosti Groupon s aktuálním zhruba 22% podílem. Dušan Šenkypl se jde své nové roli věnovat naplno, a proto nyní přesune své každodenní povinnosti v Pale Fire Capital na ostatní partnery. Tento krok demonstruje přesvědčení českého investora o budoucím úspěchu Grouponu.



“Už několikrát se mi povedlo z ničeho vybudovat firmu s miliony uživatelů a skvělými byznysovými výsledky. Úspěch našich předchozích projektů byl postavený na super efektivních týmech a škálovatelných procesech. Toto bude i moje priorita pro první měsíce v Grouponu. Musíme nastavit celé prostředí ve firmě a motivační aspekty tak, aby každá činnost byla výkonově měřitelná. Abychom měli ta správná čísla, podle kterých se můžeme rozhodovat. Manažerský tým musí mít podmínky i odvahu či schopnost rychle se rozhodovat a nebát se prosazovat výrazné změny interních pravidel a procesů, pokud jsou třeba,” popisuje svoji vizi Dušan Šenkypl a dodává: “Tento přístup určitě není pro každého. A proto předpokládám, že Groupon bude v následujícím období v Čechách i jinde ve světě hledat nové kolegy. Takové, kteří budou hladoví po úspěchu, budou mít tah na branku a budou připraveni si vyhrnout rukávy a ponořit se do všech detailů i komplexity byznysu Grouponu.”



“Groupon má podle mě mnoho nevyužitého potenciálu a všechny předpoklady uspět: Více než 19 milionů aktivních zákazníků a miliony návštěv měsíčně. A to nemluvím o potenciálu celého trhu, který může Groupon obsluhovat. Změny, které potřebujeme udělat jsou zásadní. Budeme podporovat týmy, aby byly agilní a efektivní. Nenaplnění potenciálu Grouponu není věcí makro pohledu, ale je o schopnosti efektivně realizovat potřebné projekty,” komentuje Šenkypl.



Ke jmenování Dušana Šenkypla došlo dnes. Změnu do firmy oznamoval Ted Leonis, předseda představenstva společnosti Groupon. Mimo jiné uvedl: „Dušan je osvědčený lídr a manažer, jehož zkušenosti s vedením transformací, budováním úspěšných internetových produktů a pomoci při rozvoji tržiště podobného Grouponu, ho jedinečně předurčují k tomu, aby v této kritické době zastával funkci interim CEO. Představenstvo se nyní primárně soustředí na urychlení transformace. A jsme přesvědčeni, že Dušan nám pomůže tohoto důležitého cíle dosáhnout. Těšíme se na to, jakého pokroku může Groupon s Dušanem v tomto roce dosáhnout.“



Dodejme, že změna ve vedení Grouponu nastala po ohlášení výsledků za čtvrtý kvartál roku 2022, které byly zklamáním. Rok 2022 totiž zakončil Groupon s 19 miliony aktivních zákazníků, 14 miliony objednávek, 148 miliony dolarů v tržbách a 281 miliony dolarů na účtech. Ve stejné zprávě potvrzoval Groupon i své plány na snížení nákladů, které zahrnují cíl ušetřit do konce roku 2023 ročně přibližně 250 milionů dolarů. Cílem pak je obnovit růst společnosti a zároveň dosáhnout kladného upraveného zisku EBITDA.



Připomeňme, že Groupon mění svůj byznys model po vzoru proměny českého Slevomatu. Chce se ještě více soustředit na hodnotu, kterou může přinášet lokálním prodejcům zajímavých zážitků a služeb či jejich zákazníkům.



Loni se stal členem správní rady Grouponu také Jan Barta z PFC. Své lidi poslali i do managementu firmy.



Investiční skupina Pale Fire Capital se zaměřuje na on-line obchodování a technologie. V současnosti má v portfoliu na 30 firem - například FAVI, Aukro, ROUVY, MUNIPOLIS, Scuk, AG Data, Mubi, DayTrip nebo Team IT. Skupina se také nedávno otevřela drobnějším investorům prostřednictvím dluhopisové emise. Skupinu založili v roce 2015 Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý a Petr Krajíček.