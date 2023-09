Groupon do roka na pětinásobku? Americký akcionář věří a navyšuje podíl

Až o více jak 6 procent včera rostly a následně se s mírnějšími zisky spojily akcie online tržitě Groupon, které vrací život z pozice dočasného CEO Dušan Šenkypl a česká Pale Fire Capital se svým týmem. Růst byl odpovědí na krok amerického akcionáře Windward Management LP, který uplatnil opce a navýšil svůj podíl ve firmě na 8,9 procenta. Trhy nabudil dopis, který akcionář zaslal do rukou Šenkypla a ve které vyjadřuje přesvědčení, že akcie Groupon může do roka stát 55 dolarů. Dnes je to 11 dolarů.



„Je naším přesvědčením, že firma je před bodem obratu na úrovni všech tří klíčových finančních výkazů souběžně, což povede k přecenění jejích akcií v nadcházejících několika měsících, je volným překladem vzkazu akcionáře, který tipuje hodnoty u 55 dolarů za akcii. Dnes se přitom titul pohybuje nad 11 dolary za akcii.



Vývoj akcie Groupon online (USD/akcie):







Groupon oficiální reakci na tento podnět odmítl. V červenci Winward v regulatorním hlášení doznal 1,8 milionu kusů akcií firmy a tedy zhruba 5,6% podíl. Nyní, jak vyplývá z dat Bloomberg, se posunul na pozici třetího největšího akcionáře ve firmě. Vedoucí česká Pale Fire Capital drží 21,5% podíl, Eric Lefkovsky pak 12,94 %.



Akcie Groupon již v dosavadním průběhu letošního roku posílily o řádově 30 procent. Do historického maxima z úvodu roku 2021 jim přesto zbývají ještě další čtyři pětiny cesty vzhůru, pokud by jej chtěly zopakovat.



Už 24. srpna reagovaly akcie Groupon v premarketu amerického obchodování růstem o více jak 13 procent na zprávu, že sám prozatimní generální ředitel Dušan Šenkypl za Pale Fire Capital uplatnil opci na nákup 437.500 akcií firmy na ceně 6 USD za kus.