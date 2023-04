Výsledky nevytáhly akciové trhy z nevýrazného obchodování

Poslední komentáře z klíčových centrálních bank, tedy Fedu a ECB, naznačují další zvedání sazeb. S tím počítá také trh, takže nejde o velké překvapení, přestože informace z pohledu akcií a dluhopisů nemíří pozitivním směrem. Na dluhopisech je přesto znát reakce, když výnosy během dopoledne stoupají, a to v případě USA i Německa zhruba o 5 bazických bodů.



Akcie příliš velký tlak nepociťují. Wall Street včera zavírala prakticky beze změny a hlavní evropské indexy dnes vykazují pouze drobný pokles. Z tohoto nevýrazného obchodování nedokázaly trhy vyvést ani nové firemní výsledky. Netflixu sice přibývají uživatelé pomaleji, ale metriky tržeb a zisku dopadly dobře a akcie se z prvotního propadu vyhrabala (více zde). stahují lehce dolů slabší objednávky (více zde). Další výsledky jsou samozřejmě na programu i pro zbytek dne a pozornost se bude stáčet hlavně k Tesle.



Co se týče nových makrodat, nepotěšila vyšší britská inflace. Finální inflační data z eurozóny nepřinesla žádnou změnu oproti předběžným údajům. Večer pak Fed zveřejní svou Béžovou knihu o kondici ekonomiky.



Eurodolar dopoledne mírně klesá na 1,0955. Propad sledujeme na ropě a zlatě. Koruna se hýbe minimálně a její kurz k euru se drží u 23,45. Nižší domácí výrobní inflace by neměla mít na obchodování významný vliv.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4654 0.0804 23.4814 23.4270 CZK/USD 21.4130 0.2082 21.4320 21.3445 HUF/EUR 377.1791 1.6409 377.3967 370.7955 PLN/EUR 4.6305 0.1382 4.6365 4.6182

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5580 0.1760 7.5619 7.5412 JPY/EUR 147.7850 0.4691 147.8145 147.0539 JPY/USD 134.8530 0.5735 134.9120 133.9535

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8810 -0.2056 0.8840 0.8792 CHF/EUR 0.9841 0.0666 0.9849 0.9827 NOK/EUR 11.5524 0.5234 11.5529 11.4917 SEK/EUR 11.3176 0.0150 11.3360 11.3152 USD/EUR 1.0958 -0.0966 1.0984 1.0946

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4916 0.3431 1.4919 1.4832 CAD/USD 1.3421 0.2165 1.3425 1.3385