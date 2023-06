Analýza Invesco: Jak si vede zlato?

První čtvrtletí roku 2023 navázalo na slušnou výkonnost z posledních tří měsíců roku 2022, avšak trhy toto období opět uzavřely s názorem, že očekávání Fedu jsou příliš agresivní a Fed bude muset ze svého odhadu ke konci roku slevit, píše ve své analýze trhu se zlatem společnost Invesco.

V dubnu cena zlata vzrostla o 1,1 %, s maximem nad 2 040 dolary a uzavřela devět seancí na 2 000 dolarů, než zakončila měsíc pod psychologickou bariérou 1 990 dolarů. Hlavním faktorem toho byly spekulace o ukončení současného cyklu zvyšování úrokových sazeb Fedu v důsledku nejistého ekonomického výhledu.

Graf 1: Cena zlata v průběhu měsíce





Bloomberg, do 30. dubna 2023.

Zlato v půlce dubna rostlo až na 2 049 dolarů, poté se propadlo a měsíc zakončilo na 1 990 dolarech. Kov tak nedosáhl ani svého rekordního maxima (2 075 dolarů v srpnu 2020), ani rekordní série pěti po sobě jdoucích uzavření nad 2 000 dolary (opět srpen 2020). Očekávání nižších výnosů a slabšího dolaru podpořilo růst ceny zlata před dalšími jestřábími komentáři členů FOMC. Guvernér Fedu Waller poznamenal: "Inflace je vysoko nad cílem, takže je třeba dále zpřísnit měnovou politiku.“ Přestože ve Fedu panuje rozkol, trhy zaznamenávají rostoucí pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb, a protože obavy ze systémového napětí v bankovním systému se vedle vybírání zisků vytratily, dynamika zlata se na konci měsíce obrátila. Od počátku roku zlato vzrostlo o 8,6 %.

Graf 2: Cena zlata a reálné výnosy dluhopisů





Zdroj: Bloomberg, do 30. dubna 2023.

Reálné výnosy skončily v dubnu na úrovni 1,26 % a vzrostly z 1,15 % na začátku měsíce. Ekonomické údaje ukázaly určité zmírnění aktivity na začátku měsíce, když se poněkud omezil růst inflace a tlaky na trhu práce. Béžová kniha Fedu se nesla v opatrném tónu, když konstatovala, že úvěrová aktivita se po počátečním útlumu v souvislosti s otřesy v Silicon Valley Bank stabilizovala, neboť investoři zjišťovali, zda ekonomika plně pocítila zpožděné účinky zpřísňování.

Inflace měřená indexem spotřebitelských cen zpomalila ve větší míře, než se očekávalo, což vedlo k růstu reálných sazeb. Přestože inflace zpomaluje, existuje prostor pro obavy. Nejnovější index nákladů na zaměstnanost byl zveřejněn na konci měsíce a ukázal nárůst o 1,2 % v prvním čtvrtletí roku 2023, což je mírně nad odhady, ale opět to ukazuje na přetrvávání a rizika Fedu, že cyklus zvyšování sazeb předčasně ukončí.



Graf 3: Cena zlata a americký dolar





Zdroj: Bloomberg, do 30. dubna 2023.

Americký dolar měřený indexem DXY meziměsíčně klesl o 1,0 %, když kopíroval růst ceny zlata, protože investoři se snažili určit další vývoj podle Fedu a hodnotili relativní jestřábí postoj centrálních bank. Prudký nárůst ceny dolaru mohl poskytnout příležitosti k vybírání zisků, protože obavy se soustřeďují na zpomalující americkou ekonomiku, ale také na rostoucí spekulace kolem toho, kdy Spojené státy narazí na svůj dluhový strop, což se odrazilo v ceně blízko konce křivky.



Euro představuje 58 % indexu DXY a meziměsíčně došlo jen k malé změně v relativním vývoji sazeb mezi Fedem a ECB. S nástupem nového guvernéra v Bank of Japan se trhy staly optimističtějšími, že v Japonsku dojde ke zpřísnění sazeb ještě před koncem roku, a do konce dubna se očekávalo také zvýšení sazeb na konci roku ve Velké Británii. Jeny a libry tvoří 14 %, resp. 12 % koše amerických dolarů.



Zlato v průběhu prvního čtvrtletí výrazně překonalo všechny hlavní měny, protože tradičně vnímané bezpečné přístavy švýcarský frank a japonský jen překonaly, respektive zaostaly za americkým dolarem. To signalizuje, že investoři překonali obavy v širším finančním systému. Libra a euro získaly díky relativnímu zlepšení svých úrokových diferenciálů ve srovnání s USD.

