Ark Invest: Umělá inteligence a velké technologické firmy

NVIDIA je stále sázkou na umělou inteligenci, ale valuačně již není tak atraktivní jako jiné technologické firmy. Pro Bloomberg to uvedla ředitelka investiční společnosti Ark Invest Cathie Wood s tím, že její firma nyní otáčí směrem k akciím, u kterých se ještě moc neví, že jsou dobrou investicí do umělé inteligence (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné věnovala i velkým firmám jako Google.



Ark Invest již nějakou dobu hovoří o tom, že Google podle jejích expertů bude kvůli technologiím, jako je ChatGPT, ztrácet svůj podíl na trhu. Přesněji řečeno jeho vyhledávací služby již nebudou díky umělé inteligenci třeba. Wood k tomu dodala, že je i možnost, kdy umělá inteligenci Googlu hodně pomůže, ale její firma se kloní k druhému scénáři. To by se projevilo na příjmech, které má Google z reklamy a na jeho celkových výsledcích.



Wood pokračovala s tím, že umělá inteligence může ohrožovat každou platformu, která nyní působí jako prostředník mezi uživateli a spotřebiteli na straně jedné a těmi, kdo nabízí své produkty a služby na straně druhé. Díky nové technologii totiž může uživatel prostě sdělit, že chce „tuhle položku za nejnižší cenu“ a umělá inteligence mu řekne, kde ji může dostat bez toho, aby uživatel použil nějakou ze zmíněných platforem, vyhledávač a podobně.

Wood naopak chválila Metu „za to, co nyní dělá.“ Tedy za posun priorit této společnosti směrem k umělé inteligenci a odklon od Metaverzu. Akcie Mety ale Ark Invest nemá ve svém hlavním portfoliu, jen v několika menších. V krátkém návratu ke společnosti NVIDIA pak ještě Wood uvedla, že její pozice je ve vztahu k umělé inteligenci výjimečně dobrá, „ale nyní se za to už platí“ ve formě vysokých valuací této akcie. I u ní jsou přitom rizika a Wood je vidí třeba v tom, že firemní sektor nakonec nebude potřebovat tak vysoký výkon počítačů a obrovské modely, rozhodovat mohou spíše data. K tomuto strukturálnímu faktoru se pak může přidávat cyklický výhled, kde Wood počítá s tvrdším přistáním americké ekonomiky.



Investiční teze Ark Invest u Tesly podle expertky stojí zejména na autonomních vozech taxislužby. Klíčový je zde obrovský objem dat, která má z reálného provozu. Tomu se podle expertky nevyrovná žádná jiná automobilka, snad s výjimkou těch čínských, protože „nikdo neví, co se tam děje.“ Wood k tomu míní, že trh robotaxíků bude fungovat tak, že „vítěz bere vše.“ To znamená, že zdaleka největší podíl na trhu bude mít společnost, která bude schopná dopravovat lidi „z bodu A do bodu B nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobem“. A to by podle expertky měla být minimálně v USA právě .



Zdroj: Bloomberg