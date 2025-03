Zlato zdolalo další rekord, jeho cena přesáhla 3045 dolarů za troyskou unci

Cena zlata se dál zvyšuje a dopoledne se vyšplhala na rekordních více než 3045 dolarů (69.960 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Obchodníci přesouvají peníze do zlata v době, kdy eskaluje napětí na Blízkém východě a kdy panuje nejistota kolem zavádění cel na dovoz zboží do Spojených států a kdy sílí obavy z dopadů obchodní války, uvedla agentura Reuters.



Kolem 11:00 SEČ se zlato k okamžitému dodání prodávalo zhruba za 3039 USD/oz a proti úterý jeho cena vykazovala růst o 0,2 procenta. Brzy ráno se dostala až na 3045,24 USD za unci. Cena hlavního termínového kontraktu na zlato vykazovala růst ve stejném rozsahu a pohybovala se nad 3046 USD/oz.



"Na své současné trajektorii by se cena termínového kontraktu na zlato mohla dostat na 3200 dolarů už za měsíc a něco. I kdyby se přitom objevil jeden nebo dva otřesy, myslím si, že býci čekají na slevu, jakkoli malou," řekl hlavní analytik britské společnosti City Index Matt Simpson. Za býka se označuje investor, který očekává další růst cen. Zlato je od začátku roku na rekordu už popatnácté.



Pozornost investorů se zaměřuje také na zasedání americké centrální banky (Fed), která se zabývá měnovou politikou. Očekává se, že základní úrokovou sazbu dnes Fed ponechá v pásmu 4,25 až 4,50 procenta.



Investoři mají obavy, že celní válka, kterou zahájila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, sníží růst ekonomiky, zvýší inflaci a v některých zemích způsobí hospodářskou recesi. Na to ve svém aktualizovaném výhledu upozornila tento týden Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).



"Letos jde očekávat další růst ceny, klidně i na 4000 dolarů za troyskou unci, do budoucna čekám navýšení i k 6000 až 7000 dolarů. Cena zlata může jít nahoru celou dekádu, pokud budou přetrvávat podmínky pro jeho růst," řekl ČTK analytik Golden Gate Pavel Ryba. K nim podle něj patří zvýšená inflace či její očekávání, geopolitická rizika, vysoké zadlužení a deficity vlád i postupný úpadek dolaru.



Ryba také připomněl, že Trump si nedávno nechal poslat stovky tun zlata z Londýna do New Yorku. To mimo jiné také zvýšilo cenu, zdražilo se financování, zatímco slévárny jsou vytížené, dodal.



Izraelská armáda v pondělí obnovila letecké útoky proti cílům v Pásmu Gazy. Izrael tak ukončil příměří, které trvalo od 19. ledna. Vláda uvedla, že tak chce přinutit palestinské teroristické hnutí Hamás k předání zbylých šesti desítek rukojmích. Údery z noci na úterý si podle palestinských úřadů kontrolovaných Hamásem vyžádaly přes 400 mrtvých.