Cena zlata kvůli slabšímu dolaru a clům stoupla na rekordních víc než 3200 USD

Cena zlata stoupla na nový rekord nad 3200 USD za troyskou unci . K růstu zlata přispívá slabší dolar a eskalace obchodní války, která přinutila investory uchýlit se k aktivům považovaným za bezpečná v době nejistot. Cena kovu k okamžitému dodání v Asii stoupla až na 3219,84 USD za unci a tento týden si již připisuje téměř šest procent, napsala agentura Reuters.



Později se cena stáhla těsně pod 3200 USD, stále však roste o více než jedno procento. Cena termínového kontraktu pak posilovala o 1,9 procenta na 3237,50 USD za unci.





"Zdá se, že rychlé oslabení amerického dolaru je v současné době hlavním motorem oživení zlata," uvedl analytik společnosti Tastylive Ilja Spivak. "Zdá se, že to odráží pokračující odliv od aktiv v dolarech, kdy akcie a dluhopisy čelí výprodeji v důsledku nejistoty ohledně celní politiky," dodal.



Americký dolar vůči svým hlavním protějškům klesl o téměř jedno procento, což zlevnilo zlato, jehož cena je stanovena v dolarech, pro neamerické investory. Hlavní akciové indexy také klesly poté, co americký prezident sice zvýšil cla na čínský dovoz na 145 procenta, ale oznámil odklad dříve oznámených cel pro desítky zemí o 90 dní. Čína reaguje na americká cla protiopatřeními a na zboží z USA již zavedla dovozní cla 84 procent.



"3500 USD je další kulaté číslo, které budou lidé sledovat. Předpokládám, že se tam nedostaneme okamžitě nebo bez určitých zádrhelů," řekl analytik Capital.com Kyle Rodda. Upozornil, že růst kovu v letošním roce podpořila kromě cel také poptávka centrálních bank, očekávání snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed), geopolitická nestabilita na Blízkém východě a v Evropě a zvýšené toky do burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem.



Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v březnu meziměsíčně nečekaně klesly, ale inflační rizika jsou nakloněna směrem vzhůru. Obchodníci nyní sázejí na to, že Fed v červnu obnoví snižování sazeb a do konce letošního roku úroky pravděpodobně klesnou o jeden procentní bod.