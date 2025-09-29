Cena zlata poprvé překročila 3800 dolarů za troyskou unci

Cena zlata pokračuje v lámání rekordů, poprvé v historii dnes překročila hranici 3800 dolarů (zhruba 78.800 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Od začátku letošního roku již vzrostla o zhruba 45 procent. Poptávku po žlutém kovu nadále podporují vyhlídky na další další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Kolem 11:30 SELČ cena zlata vykazovala nárůst o zhruba 1,4 procenta a pohybovala se v blízkosti 3814 dolarů za unci. Předtím vystoupila až na rekordních 3819,81 dolaru za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.
K růstu ceny zlata přispívají rovněž obavy z možného omezení chodu federální vlády Spojených států v případě, že se tamní politici nedohodnou na jeho dalším financování. Americký prezident Donald Trump by měl dnes o této dohodě jednat s nejvyššími republikánskými a demokratickými představiteli Kongresu. Bez dosažení dohody začne takzvaný shutdown, tedy omezení fungování federálních úřadů, již ve středu, píše agentura Reuters.
Americká centrální banka (Fed) tento měsíc podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že banka ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, a to vždy o čtvrt procentního bodu. Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
"Vzhledem k předpokládanému snižování sazeb Fedem v příštích šesti měsících se domnívám, že by měl existovat prostor pro další růst ceny žlutého kovu, která by tak mohla zamířit k úrovni 3900 dolarů za unci," uvedl analytik Giovanni Staunovo ze společnosti . "Poptávku po bezpečných aktivech, jako je zlato, podporují také obavy ohledně vládního shutdownu (v USA)," dodal.
