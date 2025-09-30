Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu

Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu

30.09.2025 8:52
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Zlato je hitem letošního roku. Od jeho začátku přidalo k dobru již 45 procent a během včerejšího obchodování pokořilo rekordní hranici 3 800 dolarů za trojskou unci. Vzhůru jej žene jak rozkolísaný geopolitický vývoj, tak i obavy o roli dolaru jakožto globální rezervní měny, v širším smyslu pak o udržitelnost současného peněžního systému na pozadí vysokého zadlužení.

Zlato je tradičně bezpečným přístavem v geopoliticky napjatých časech. V posledním půlroce přitom najdeme hned několik ohnisek konfliktu – Izrael vs. Hamás, USA vs. Írán, Rusko vs. Ukrajina. Žijeme vlastně ve VUCA světě, který zvyšuje atraktivitu investic do zlata. Současný svět totiž charakterizuje vyšší volatilita (V), nejistota (U), složitost (C) a nejednoznačnost (A), což jsou všechno faktory, které zesílily nástupem Donalda Trumpa do čela Spojených států.

Samotná geopolitika však nedokáže vysvětlit tak významný nárůst ceny zlata. Ve hře jsou dle nás i širší obavy o udržitelnosti současného peněžního systému v čele s dolarem jako globální rezervní měnou. Spojené státy totiž čelí historicky nejvyššímu a vzhledem k rozvolněné fiskální politice pravděpodobně i dále rostoucímu zadlužení (navíc bez probíhající války!). Část trhu se proto obává vyústění tohoto vývoje, které vidí v erozi tradičních “fiat měn” a vysoké inflaci, proti které se chtějí skrze zlato alespoň částečně zajistit. Zvláště v době, kdy Trump aktivně přispívá k disrupci poválečného režimu, jako jsme tomu svědky v obchodní politice.

Silná poptávka po zlatu je v posledních měsících patrná mezi retailovými investory v rostoucí popularitě “zlatých ETF”, u kterých hrají roli nejen obava o další vývoj, ale také letošní výkonnost zlata a hledání zajímavého výnosu. Solidní je také poptávka po zlatých mincí (fyzické zlato), které teoreticky plní roli zajištění proti tzv. tail risk scénáři (tj. erozi peněžního systému) daleko efektivněji než zprostředkovaný nákup skrze ETFka.

A konečně zapomenout nejde ani na roli centrálních bank, typicky autoritářských režimů jako je Čína, Rusko, Turecko nebo Indie, které masivně nakupují zlato ve snaze dedolarizovat své rezervy. Tento trend nabral na síle po zmrazení ruských devizových rezerv Západem a může být dále živnou půdou pro zisky zlata.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna osciluje okolo úrovně 24,30 EUR/CZK a vyhlíží nové impulsy. Ty by mohly přijít jíž zítra v podobě výsledku podnikatelské nálady PMI ve zpracovatelském průmyslu. Víkendové parlamentní volby nejsou na rozdíl od jiných středoevropských zemí zásadním impulsem pro měnový kurz nebo vývoj tržních sazeb, proto nepočítáme s vyšší volatilitou z tohoto titulu.

Eurodolar

Kauza uzavírky americké vlády se nikam neposunula, neboť včerejší jednání stranických lídrů Kongresu s americkým prezidentem nepřineslo žádné výsledky. Dohoda na poslední chvíli je sice možná, ale zdá se, že k uzavírce ve středu ráno skutečně dojde. To by znamenalo, že dnes odpoledne zveřejněná oficiální data z trhu práce (JOLTs) budou zřejmě v tomto týdnu těmi posledními. Aneb páteční payrolls nebudou, což se dolaru asi moc líbit nebude (více viz naše včera vydaná FX Strategie).

Regionální forex

Polský statistický úřad dnes zveřejní bleskový odhad inflace za září, což může být důležitý vstupní údaj pro zasedání NBP, které začíná přesně za týden. Prozatím trh na snížení sazeb příliš nesází, takže pokud by výsledek podstřelil tržní konsensus (3,0 %), tak sázky mohou vzrůst a tím tlak na depreciaci zlotého.


