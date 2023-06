Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, který pozastavuje dluhový strop

Podle výsledků zveřejněných deníkem The hlasovalo proti návrhu 117 zákonodárců, z nichž 71 bylo z Republikánské strany. Pro hlasovalo 314 kongresmanů, z nichž 165 z Demokratické strany. Pro zákon hlasovalo také 149 republikánských zákonodárců.Schválení zákona ve Sněmovně reprezentantů, kde mají většinu republikáni, označil demokratický prezident Biden za "dobrou zprávu pro americký lid a americkou ekonomiku". Podle něj je návrh kompromisem a žádná ze stran nezískala vše, co chtěla.Na podporu schválení návrhu zákona vystoupil na plénu šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Podle něj se podařilo "obrátit kurz" ve vývoji amerických veřejných výdajů. Podle něj návrh jde správným směrem, ačkoliv neobsahuje všechny požadavky republikánů.Návrh však vyvolal nevoli mezi části republikánů i demokratů. Více pravicová část republikánských zákonodárců kritizovala, že návrh neobsahuje větší redukci veřejných výdajů, více levicovým kongresmanům zase vadilo například zpřísnění podmínek pro přístup k sociální pomoci.Podle stanice CNN by Senát mohl začít zákon projednávat již na svém dnešním zasedání a schválit ho do víkendu. Někteří senátoři z Demokratické i Republikánské strany již dali najevo, že budou hlasovat proti návrhu.Zákon, o kterém dnes hlasovala Sněmovna reprezentantů, pozastavuje uplatňování dluhového stropu do ledna roku 2025. Počítá také s omezením růstu státních výdajů, škrty v rozpočtu daňové správy a zpřísňuje některé podmínky pro čerpání sociální pomoci.Podle prohlášení ministryně financí Janet Yellenové hrozí, že Spojené státy nebudou mít peníze na plnění svých závazků, pokud zákon nezačne platit do pondělí. Do té doby ho chce mít na stole k podpisu i prezident Biden.Návrh dojednal republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy s prezidentem Joem Bidenem ve snaze odvrátit platební neschopnost vlády USA. Ta ještě nikdy v dějinách země nenastala, podle ministerstva financí by ale přišla na začátku příštího týdne, pokud Kongres nenavýší či nepozastaví strop na zadlužení státu.Zákonný limit na státní dluh je ve světě výjimkou a ten americký se v posledních desetiletích opakovaně posouvá kvůli neustálým rozpočtovým schodkům za demokratických i republikánských prezidentů. Aktuálně je na hodnotě 31,4 bilionu dolarů , kam byl posunut na konci roku 2021.