Trhy jsou optimistické před zasedáním FEDu

Máme za sebou první obchodní den týdne, kdy nejzásadnějšími událostmi budou zasedání centrálních bank FEDu a ECB. Zámořské trhy se do něho pustily s optimizmem. Nejširší index S&P 500 posílil o 0,9 %, nejvíce se však dařilo technologickému indexu Nasdaq , který posílil dokonce o 1,5 %. Trhy již se tak připravují i na zítřejší report inflace , od kterého se očekává další chladnutí. I přesto, že inflaci zatím neznáme, analytici připisují poměrně vysokou pravděpodobnost (konkrétně 76 %) tomu, že FED rozhodne ponechat tentokrát sazby beze změny. Poslední týdny tak zažíváme na trzích vlnu optimizmu a index S&P 500 již přidal přes 20 % od svých říjnových minim. K tomu dopomohly i kvartální výsledky zámořských společností. Výsledková sezona se chýlí ke konci, jedním z hlavních překvapení byl dvouciferný nárůst už tak vysoce nastoupené Nvidie. Dnes po uzavření trhů bude reportovat softwarová společnost Oracle, která se již dnes patrně v očekávání pozitivního překvapení zvednula o 6,1 %. Dopomohlo mu k tomu také zvýšené doporučení od J.P. Morgan, ke kterému došlo trochu paradoxně právě před reportem výsledků.Z dalších korporátních zpráv zmíním společnost Nasdaq , která provozuje stejnojmennou akciovou burzu, a která dnes propadla o 11,8 %. Oznámila totiž, že bude kupovat softwarovou společnost Adenza za 10,5 miliardy USD , což analytici označují jako „drahou sázku“. Biotechnologický výrobce léčiv dnes rostl o 1,5 %. Poradci FDA jednomyslně podpořili jeho nový lék na Alzheimerovu chorobu, což s sebou přináší naději, že tento lék by mohl dostat oficiální povolení bez dalších bezpečnostních varování. Výrobce čipů Broadcom získal v Evropské Unii podmíněné antimonopolní schválení ohlášené akvizice společnosti VMware za 61 miliardu USD . Na to konto narostl při dnešním obchodování o 6,3 %.