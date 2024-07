Průzkum: Dvě třetiny rodičů spoří svým dětem na budoucnost

Dvě třetiny rodičů spoří svým dětem na budoucnost. Zbylá třetina uvedla, že nemá možnost potomkům spořit kvůli své finanční situaci. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh ČR (AKAT) uskutečnila agentura Perfect Crowd mezi 761 respondenty. Z dotázaných dokáže 29 procent naspořit méně než 10.000 Kč ročně, osm procent rodičů spoří mezi 20.000 a 30.000 Kč ročně a dvě procenta může naspořit dětem více než 100.000 Kč ročně.



Průzkum také ukázal, že schopnost rodičů spořit výrazně ovlivňuje jejich vzdělání. Nejvíce omezeny jsou rodiny se základním vzděláním, z nichž 56 procent nemá finanční možnosti na spoření. Naopak rodiny s vyšším vzděláním, tedy VOŠ či VŠ, mají schopnost spořit lepší, když 32 procent spoří mezi 10.000 a 20.000 Kč ročně.



Spouštěčem spoření je nejčastěji samotné narození dítěte. Skoro polovina rodičů, kteří spoří dítěti, tak začali právě při jeho narození. Co se týče účelu spoření, 49 procent rodičů spoří svým dětem na přilepšení na prahu dospělosti. Dalších 46 procent investuje do vzdělání a 45 procent ukládá peníze pro budoucí vlastní bydlení potomka. Pouze 13 procent spoří na svatbu nebo věno a 12 procent na cestování.



"Neexistuje žádná ideální doba ani suma, jak by měli rodiče dětem spořit, záleží na možnostech každé rodiny. Nejpraktičtější je ale začít spořit pro děti co nejdříve, ideálně již od narození. Menší částky odkládané pravidelně po dlouhou dobu dokáží vytvořit zajímavé úspory, obzvláště v případě, že jsou investovány," uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.



Za ne úplně pozitivní výsledek lze podle ní považovat fakt, že 43 procent těch, kteří dětem spoří, k tomu využívá spořicí účet. Dalších 15 procent pak běžný účet. Úspory tak v důsledku inflace ztrácejí na hodnotě.



"Češi jsou stále příliš konzervativní a raději své peníze ukládají na účty u bank bez ohledu na délku doby, za jakou budou chtít tyto peníze použít. Peníze, které potřebuji v horizontu jednoho až tří let, dává smysl uložit u banky. Všechny ostatní je dobré investovat do podílových fondů, dluhopisů a akcií. Češi se tak připravují o značnou část budoucích výnosů," řekl předseda asociace Jaromír Sladkovský.