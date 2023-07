Zvířata a jejich vlastnosti na finančních trzích

Všichni známe býky a medvědy na finančních trzích. Milujeme býčí trh, a bojíme se naopak trhu medvědího. Od vypuknutí pandemie jsme zažili obojí. V centrálních bankách sedí holubice a jestřábi, přičemž v poslední době silně dominuje jestřábí hlas. Před klíčovým zasedáním bankéři musejí držet bobříka mlčení. Výčet zvířat či zvířecích pojmů na finančním trhu je však překvapivě dlouhý a postupně se rozrůstá.

Pro vysvětlení - býčí trh je růst o 20 % od předchozího minima, medvědí naopak pokles o 20 % od předchozího vrcholu. Říká se, že býci jdou po schodech a medvědi letí z okna. Taková náhlá medvědí defenestrace. Nárůsty jsou pomalé a setrvalé, propady naopak rychlejší.

Dluhopis pro pandu, klokana či slona

Portugalsko se připomenulo s vydáním dluhopisů v Číně. Dluhopis se jmenoval Panda bond. Jedná se o dluhopis emitenta mimo Čínu, dluhopis je denominovaný v CNY a obchoduje se s ním v Číně. Kdyby někoho nebavila panda, dá se zkusit klokaní bond. Kangaroo bond je vydaný v AUD, emitovaný mimo Austrálii. Indie nabízí vládní sloní dluhopisy občanům Indie po celém světě, denominované v rupiích, a nabízí jim s touto investicí amnestii na prokazování původu peněz či daňové povinnosti. Jaké by asi bylo jméno pro obdobný dluhopis v CZK? Co třeba švejkbond či beerbond?

Ostré zuby

Kdo by neviděl legendárního Vlka z Wall Street? Dravá šelma, která jde přes mrtvoly. Jedinec, který se nezdráhá vyvinout velké úsilí na manipulaci trhu. Není to však jediný charakter s ostrými zuby. Snem mnoha zemí je stát se ekonomickým tygrem, uspěje však jen hrstka. Některé ekonomiky mohou mít pocit dojné krávy pro své zahraniční majitele. Také tady máme skupinu zemí, kterým se začalo říkat PIGS. Atraktivní investiční zkratka posledních let je FANG, znamenající sestavu firem jako , , a Google. Věděli jste, že fang znamená i tesák? A je náhoda, že čínská zkratka BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) se tváří jako netopýr? V minulosti jsme viděli i lví bondy (Lehman Brothers Investment Opportunity Note, zkratka LION). Šlo o dluhopisy s nulovým kupónem, vydávané americkým ministerstvem financí prostřednictvím Lehman Brothers až do jejich slavného krachu.

Jednorožec

Relativním novicem v investičním zvířecím stádu je jednorožec. Jde o firmy v počáteční fázi své existence, prozatím v soukromých rukách. Důležitá podmínka je, že jejich odhadované ocenění (zatím tedy mimo veřejný trh) přesahuje 1 miliardu dolarů. Mýtické zvíře, jednorožec, má reprezentovat statistickou anomálii – uspěje totiž jen jeden z mnoha. Mnozí finanční žraloci víří okolo neveřejných firem a snaží se následně realizovat své zisky při primární emisi akcií.

Přehled lidských charakterů. V čem se vidíte vy?

Investoři se dělí do typologie osobností. Zvířata v sobě dost často odrážejí lidské charaktery a jejich míru chamtivosti. Takové kuře je strašpytel. Strach z investic ho natolik paralyzuje, že odmítá investovat do kolísavých akcií a zůstává na spořicím účtu, možná se odváží pomyslet na dluhopisy. Prasata jsou naopak dychtivá pro žhavých tipech, ignorují riziko, pohlcují je emoce a těší se na rychlý zisk. Anglické rčení “Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered” však indikuje, že to mnohdy nedopadá dobře. Přeloženo, býci i medvědi vydělají, ale prasata jdou rovnou na jatka. Králík je rychlejší než prase, obchoduje několikrát za den v řádu minut a večer jde s klidem domů se všemi zavřenými pozicemi. Někde mezi medvědem a býkem poskakuje jelen, jehož nezajímají cykly, ale pohotově kupuje akcie při primárních emisích a zbavuje se jich pravidelně jako svého paroží. Želva je pomalá v nákupech i prodejích, má dlouhodobý horizont a denní pohyby ji nezajímají, veze se na hodně dlouhých trendech. Pozor však na zdánlivě jednoduchou supí kořist, která leží jako na podnose, jen ji zvednout. Taková akcie se někdy zachová jako dead cat bounce, tedy něco jako poslední kočičí skok před smrtí. Pokud má kočka devět životů, tento skok byl jejím posledním. Pštros se na to nemůže dívat a celkem dle očekávání strčí hlavu do písku. Pozor, to však nemusí být špatná investiční strategie, neprodávat akcie v poklesu se podle mé zkušenosti vyplácí. Zjevně je to lepší než investorsky typické stádní chování zmatených oveček. Psí akcie je taková, která se silně propadla a přitahuje pozornost analytiků. Velryba je silný hráč, který svými obchody hodně zahýbá cenou akcií. Při investování je výhodné mít velrybu po svém boku a vézt se na stejné vlně.

Černá labuť

A pokud by si někdo byl jistý sám sebou, může přiletět černá labuť, která má sílu zavařit všem výše uvedeným. O tento pojeme nás obohatil Nassim Nicholas Taleb, který popisoval na příkladu pravidelně vykrmovaného krocana, že zásadní události budoucnosti nelze odhadovat na základě minulé zkušenosti. Krocan každý den dostal krmivo a myslel si, že se tak bude mít až donekonečna. Jednoho dne však místo čerstvé potravy přišel řezník. Pointa je v informační asymetrii. Zatímco krocan nic netušil, řezník už se na něj chystal dlouho předem. Samotný Taleb pandemii koronaviru nepovažoval za černou labuť, neboť tato událost nebyla zcela neočekávatelná a nepravděpodobná, ale spíše měla charakter šedého nosorožce. Tedy událost pravděpodobná, pravidelně se opakující, nicméně jejíž dopady byly silně podceňovány. Za černou labuť lze považovat i nedávný řízený pád Credit Suisse, jejíž konec byl vyvrcholením nekonečné řady skandálů. Credit Suisse se také podívala do zvířecí říše, na jedné straně vydala ve spolupráci se Světovou bankou nosorožcí bondy, v rámci snahy o záchranu ohroženého druhu černých nosorožců. Šlo o první vydané dluhopisy navázané na takto vznešené environmentální cíle. Představte si, že v tomto případě by investoři oželili kupón a doufali ve výplatu části výnosu v případě nárůstu ohrožené nosorožčí populace! Typický příklad investice se silným sociálním či environmentálním dopadem. Na straně druhé si Credit Suisse uřízla další porci ostudy v Mosambiku při vydávání dluhopisu s tuňákem. Namočila se tam do korupčního skandálu, praní špinavých peněz, a nakonec zaplatila pokutu skoro půl miliardy amerických dolarů. Přitom původně mohlo jít o dobrou myšlenku se snahou o podporu lokálního rybářské odvětví.

Druhy zvířat na finančních trzích se množí a rozrůstají o nové zástupce. Pokud jsem na některého dravce či oběť zapomněl, nebojte se mě doplnit. Děkuji vám a přeji příjemné léto.

Autorem článku je Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management.