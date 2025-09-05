Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA

Ben Reitzes z Melius Research vidí stále velký potenciál u společnosti NVIDIA, Julian Emanuel z ISI pak u celého amerického trhu. A Yahoo Finance poukazuje na klesající volatilitu na některých kryptoměnách a zmiňuje možné důvody tohoto vývoje.
Nezastavitelná NVIDIA? Ben Reitzes z Melius Research na CNBC hovořil o potenciálu akcií společnosti NVIDIA na zdvojnásobení jejich ceny. Někteří lidé podle něj mohli být zklamáni vývojem na trhu v Číně, ale „jádrový výhled zůstává velmi dobrý“. NVIDIA také ve svém výhledu hovořila o obrovské potenciální poptávce ke konci současného desetiletí. Reitzes k tomu dodal, že pohled jeho společnosti na velikost trhu je podobný a implikuje, že firma by v té době měla generovat tržby nad 600 miliardami dolarů.
Na jednu stranu tak expert chápe, proč si akcie nyní dává „pauzu“, ale dlouhodobý výhled hodnotí stále jako velmi pozitivní. V tuto chvíli to podle něj také nevypadá na rostoucí koncentrovanost poptávky po čipech od společnosti NVIDIA. Taková koncentrace by pro ni mohla být brzdou, ale v tuto chvíli stále panuje zdravá konkurence ze strany firem, které mohutně investují do datových kapacit a technologií spojených s AI. K tomu se dá čekat, že evropské země, ale i například některé státy z Blízkého východu budou chtít mít vlastní kapacity a infrastrukturu spojenou s umělou inteligencí. Takže i z této strany by měla pramenit poptávka po produktech společnosti NVIDIA.
Podle experta je nyní tedy pravděpodobnější, že koncentrace na trhu na straně poptávky se bude v budoucnu snižovat místo toho, aby se zvyšovala, i kvůli národním a bezpečnostním zájmům některých zemí. Vývoj v této oblasti přitom expert podle svých slov pozorně sleduje, protože hraje významnou roli. Úspěch společnosti NVIDIA a její dlouhodobý prospekt se přitom podle experta odvíjí hlavně od toho, že k sobě dokázala přitáhnout a držet si „developery“. Tedy firmy, které vyvíjí modely AI a od nich odvozené aplikace.
Reitzes si myslí, že NVIDIA má podobný podnikatelský model jako . V tom smyslu, že obě společnosti vytváří ekosystém pro jiné firmy a za jeho používání si nechávají zaplatit. NVIDA tak činí v oblasti AI aplikací, a to jí může dávat konkurenční výhodu i ve srovnání s čínskými společnostmi. Spojené státy by pak podle experta měly zvážit, co je pro ně samotné výhodné. Zda situace, kdy budou firmy po celém světě včetně Číny využívat čipy a prostředí, které vytvořila NVIDIA, nebo zda budou ve světě a v Číně existovat alternativy.
AI otevírá prostor dalšímu růstu akciového trhu: Julian Emanuel z ISI hovořil na CNBC o tom, že jeho společnost posunula cíl pro index S&P 500 v roce 2026 na 7750 bodů. K tomu uvedl, že je to necelé tři roky, co byl světu představen ChatGPT. A všechny analýzy, které jeho společnost na téma umělé inteligence a jejího potenciálu od té doby udělala, ukazují, že její přínosy mohou být porovnatelné či dokonce větší než u internetu. Znát přitom začínají být v celé společnosti a ekonomice.
Emanuel hovořil i o tom, že americká centrální banka bude držet uvolněnější politiku než na konci devadesátých let, kdy v roce 1999 začala sazby zvyšovat. Podle experta bylo tehdy jejím cílem brzdit technologickou bublinu, nyní ale k něčemu takovému nedojde. K tomu považuje za důležité to, že nyní pohyb některých sektorů vyvažuje případné poklesy na technologiích. Celý trh je tak udržován ve větší stabilitě, po které opět přichází příklon k technologickým titulům.
Expert hovořil ale i o tom, že krátkodobě trhu hrozí určitá korekce, která může dosáhnout až 15 %. Jedním z jejích tahounů by mohly být vysoké valuace akcií. Nicméně nakonec se podle něj ukáže, že jde jen o přechodný jev, který je během podobných technologických býčích trhů běžný a může být využit k nákupům akcií za nižší ceny a valuace. K tomu dodal, že vedle zmíněného základního scénáře pro vývoj na trhu může dojít k prudšímu nafukování bubliny a index by se pak mohl dostat k 9000 bodů. Medvědí scénář by se naopak v roce 2026 nafukoval v případě, že by v ekonomice převládaly stagflační síly. Tedy inflační tendence doprovázené slábnoucím tempem ekonomické aktivity. V takovém případě by trh mohl klesnout až k 5000 bodů.
Jeremy Siegel z Wharton School of Business se také domnívá, že býčí trend bude na americkém trhu pokračovat, ale i on na CNBC připustil možnost krátkodobější korekce. K tomu profesor hovořil o tom, že valuace odvozované od tržeb společností mohou být méně relevantní i proto, že technologické společnosti nyní dosahují mimořádně vysokých marží. Jejich podíl na celkové kapitalizaci trhu je přitom vysoko a jejich marže se výrazně liší třeba od oceláren. Velká nejistota panuje v oblasti cel, jednak na straně jejich legálnosti a soudních sporů a pak u toho, jaký budou mít skutečný dopad na ceny a inflaci.
Zklidnění bitcoinu: Volatilita cen bitcoinu se podle Yahoo Finance letos výrazně snížila. Podle to může souviset s tím, jak toto aktivum ve velkém nakupují některé společnosti. Banka tvrdí, že firmy nyní drží asi 6 % celkové nabídky bitcoinů a „jejich nákupy zde fungují jako forma kvantitativního uvolňování“. Yahoo Finance k tomu připomíná, že zhruba během 16 let, co bitcoin existuje, jeho tržní cena zažívala divoké výkyvy. Často v rozsahu mnohem větším než u jiných aktiv, jako jsou dluhopisy, zlato a akcie. Volatilita na bitcoinu se ale snižuje a „klíčovým faktorem bylo vytvoření nových finančních produktů souvisejících s bitcoinem“.
Yahoo Finance dodává, že začátkem srpna kryptoměny posílily poté, co Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který nařizuje odstranit některé regulační překážky bránící většímu rozšíření kryptoměn, a to i v rámci penzijního spoření. Předtím Trump podepsal zákon, který americkým bankám umožní vydávat vlastní stablecoiny vázané na dolar. Podle Yahoo Finance přitom soukromé společnosti nekupují jen bitcoin, ale i ether a další.