Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA

Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA

05.09.2025 12:57
Autor: Redakce, Patria.cz

Ben Reitzes z Melius Research vidí stále velký potenciál u společnosti NVIDIA, Julian Emanuel z Evercore ISI pak u celého amerického trhu. A Yahoo Finance poukazuje na klesající volatilitu na některých kryptoměnách a zmiňuje možné důvody tohoto vývoje.

Nezastavitelná NVIDIA? Ben Reitzes z Melius Research na CNBC hovořil o potenciálu akcií společnosti NVIDIA na zdvojnásobení jejich ceny. Někteří lidé podle něj mohli být zklamáni vývojem na trhu v Číně, ale „jádrový výhled zůstává velmi dobrý“. NVIDIA také ve svém výhledu hovořila o obrovské potenciální poptávce ke konci současného desetiletí. Reitzes k tomu dodal, že pohled jeho společnosti na velikost trhu je podobný a implikuje, že firma by v té době měla generovat tržby nad 600 miliardami dolarů.

Na jednu stranu tak expert chápe, proč si akcie nyní dává „pauzu“, ale dlouhodobý výhled hodnotí stále jako velmi pozitivní. V tuto chvíli to podle něj také nevypadá na rostoucí koncentrovanost poptávky po čipech od společnosti NVIDIA. Taková koncentrace by pro ni mohla být brzdou, ale v tuto chvíli stále panuje zdravá konkurence ze strany firem, které mohutně investují do datových kapacit a technologií spojených s AI. K tomu se dá čekat, že evropské země, ale i například některé státy z Blízkého východu budou chtít mít vlastní kapacity a infrastrukturu spojenou s umělou inteligencí. Takže i z této strany by měla pramenit poptávka po produktech společnosti NVIDIA.

Podle experta je nyní tedy pravděpodobnější, že koncentrace na trhu na straně poptávky se bude v budoucnu snižovat místo toho, aby se zvyšovala, i kvůli národním a bezpečnostním zájmům některých zemí. Vývoj v této oblasti přitom expert podle svých slov pozorně sleduje, protože hraje významnou roli. Úspěch společnosti NVIDIA a její dlouhodobý prospekt se přitom podle experta odvíjí hlavně od toho, že k sobě dokázala přitáhnout a držet si „developery“. Tedy firmy, které vyvíjí modely AI a od nich odvozené aplikace.

Reitzes si myslí, že NVIDIA má podobný podnikatelský model jako Apple. V tom smyslu, že obě společnosti vytváří ekosystém pro jiné firmy a za jeho používání si nechávají zaplatit. NVIDA tak činí v oblasti AI aplikací, a to jí může dávat konkurenční výhodu i ve srovnání s čínskými společnostmi. Spojené státy by pak podle experta měly zvážit, co je pro ně samotné výhodné. Zda situace, kdy budou firmy po celém světě včetně Číny využívat čipy a prostředí, které vytvořila NVIDIA, nebo zda budou ve světě a v Číně existovat alternativy.

AI otevírá prostor dalšímu růstu akciového trhu: Julian Emanuel z Evercore ISI hovořil na CNBC o tom, že jeho společnost posunula cíl pro index S&P 500 v roce 2026 na 7750 bodů. K tomu uvedl, že je to necelé tři roky, co byl světu představen ChatGPT. A všechny analýzy, které jeho společnost na téma umělé inteligence a jejího potenciálu od té doby udělala, ukazují, že její přínosy mohou být porovnatelné či dokonce větší než u internetu. Znát přitom začínají být v celé společnosti a ekonomice.

Emanuel hovořil i o tom, že americká centrální banka bude držet uvolněnější politiku než na konci devadesátých let, kdy v roce 1999 začala sazby zvyšovat. Podle experta bylo tehdy jejím cílem brzdit technologickou bublinu, nyní ale k něčemu takovému nedojde. K tomu považuje za důležité to, že nyní pohyb některých sektorů vyvažuje případné poklesy na technologiích. Celý trh je tak udržován ve větší stabilitě, po které opět přichází příklon k technologickým titulům.

Expert hovořil ale i o tom, že krátkodobě trhu hrozí určitá korekce, která může dosáhnout až 15 %. Jedním z jejích tahounů by mohly být vysoké valuace akcií. Nicméně nakonec se podle něj ukáže, že jde jen o přechodný jev, který je během podobných technologických býčích trhů běžný a může být využit k nákupům akcií za nižší ceny a valuace. K tomu dodal, že vedle zmíněného základního scénáře pro vývoj na trhu může dojít k prudšímu nafukování bubliny a index by se pak mohl dostat k 9000 bodů. Medvědí scénář by se naopak v roce 2026 nafukoval v případě, že by v ekonomice převládaly stagflační síly. Tedy inflační tendence doprovázené slábnoucím tempem ekonomické aktivity. V takovém případě by trh mohl klesnout až k 5000 bodů.

Jeremy Siegel z Wharton School of Business se také domnívá, že býčí trend bude na americkém trhu pokračovat, ale i on na CNBC připustil možnost krátkodobější korekce. K tomu profesor hovořil o tom, že valuace odvozované od tržeb společností mohou být méně relevantní i proto, že technologické společnosti nyní dosahují mimořádně vysokých marží. Jejich podíl na celkové kapitalizaci trhu je přitom vysoko a jejich marže se výrazně liší třeba od oceláren. Velká nejistota panuje v oblasti cel, jednak na straně jejich legálnosti a soudních sporů a pak u toho, jaký budou mít skutečný dopad na ceny a inflaci.

Zklidnění bitcoinu: Volatilita cen bitcoinu se podle Yahoo Finance letos výrazně snížila. Podle JPMorgan to může souviset s tím, jak toto aktivum ve velkém nakupují některé společnosti. Banka tvrdí, že firmy nyní drží asi 6 % celkové nabídky bitcoinů a „jejich nákupy zde fungují jako forma kvantitativního uvolňování“. Yahoo Finance k tomu připomíná, že zhruba během 16 let, co bitcoin existuje, jeho tržní cena zažívala divoké výkyvy. Často v rozsahu mnohem větším než u jiných aktiv, jako jsou dluhopisy, zlato a akcie. Volatilita na bitcoinu se ale snižuje a „klíčovým faktorem bylo vytvoření nových finančních produktů souvisejících s bitcoinem“.

Yahoo Finance dodává, že začátkem srpna kryptoměny posílily poté, co Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který nařizuje odstranit některé regulační překážky bránící většímu rozšíření kryptoměn, a to i v rámci penzijního spoření. Předtím Trump podepsal zákon, který americkým bankám umožní vydávat vlastní stablecoiny vázané na dolar. Podle Yahoo Finance přitom soukromé společnosti nekupují jen bitcoin, ale i ether a další.

 

Čtěte více:

Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
05.09.2025 6:54
Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
Walter Isaacson z Tulane University hovořil na CNBC o tom, že úvahy o ...
Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi
04.09.2025 15:40
Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi
Před několika lety si tým vědců při analýze dat z dánského zdravotního...
Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
04.09.2025 17:31
Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
Bezpečnost skutečných přístavů bychom asi posuzovali spíše absolutně –...
Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada
04.09.2025 15:13
Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada
Příjmy letošního státního rozpočtu pravděpodobně překročí naplánovanou...
Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti
04.09.2025 22:03
Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti
Při dnešním obchodování sice trhy rostly, ovšem sentiment zůstává uváž...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.09.2025
15:19Broadcom posiluje díky novému AI zákazníkovi a výrazně lepšímu výhledu tržeb  
13:56Jeden bilion dolarů. Tesla nabízí Muskovi bezprecedentní odměnu
12:57Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA
11:18Broadcom spolupracuje s OpenAI na výrobě AI čipu, akcie po výsledcích vystřelily o 9 %
11:00ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:53Slabý trh práce - je to dobře, nebo špatně? Trhům se před důležitými daty daří  
10:06Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje tempo, spotřeba však dál poroste
9:03ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution provozující plynovou distribuční soustavu na jihu Čech a v části Kraje Vysočina
8:54Trump snížil cla na japonské automobily, ČEZ kupuje distribuční síť od E.ON. AKcie zahájí pozitivně  
8:40Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
6:54Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
04.09.2025
22:03Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti  
17:31Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
15:40Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi  
15:13Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada
14:57ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:21Ikonický norský investiční fond vyřazuje investice pod politickým tlakem. Předvolebním jablkem sváru Gaza, reaguje i Trump
13:21WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerské transakce
13:01Goldman Sachs: Zlato za 5000 dolarů? Reálné, pokud Fed ztratí nezávislost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět