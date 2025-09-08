Hledat v komentářích

Detail - články
Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů

08.09.2025 15:21
Autor: Redakce, Patria.cz

SpaceX odkoupila od společností EchoStar licence na spektrum, které využije k posílení své satelitní sítě Starlink. Konkrétně firma Elona Muska zaplatí přibližně 17 miliard dolarů za licence na spektrum AWS-4 a H-block. Až 8,5 miliardy dolarů zaplatí SpaceX v hotovosti a dalších 8,5 miliardy dolarů ve svých akciích. Kromě toho SpaceX do listopadu 2027 zaplatí přibližně dvě miliardy dolarů na pokrytí úroků z dluhu EchoStar.

V reakci na zprávu akcie společnosti EchoStar v pondělí v premarketu rostly v jednu chvíli až o 64 procent, později se ale srovnaly na růst zhruba "jen" o 20 procent. EchoStar použije výnosy z transakce na splacení části svého dluhu a také na financování svého dalšího provozu a růstových iniciativ, uvádí společnost ve svém pondělním prohlášení.

Satelitní operátoři, jako je SpaceX, kteří chtějí poskytovat mobilní služby přímo z vesmíru, se obvykle musí spojit s alespoň jednou mobilní společností, která je držitelem pozemních mobilních licencí. SpaceX má v tomto směru uzavřené partnerství se společností T-Mobile. Tato akvizice nicméně SpaceX umožní nabízet vlastní služby přímo do zařízení nezávisleji. I proto nejspíš akcie T-Mobile reagovaly hodinu před otevřením trhu poklesem o více než pět procent. Přes čtyři procenta ztrácela také AT&T.

Tato transakce společně s nedávným prodejem jiného spektra do rukou společnosti AT&T nejspíš vyřeší dotazy americké Federální komunikační komise (FCC), uvedla EchoStar. FCC totiž v květnu zahájila vyšetřování, zda EchoStar plní své závazky týkající se práv na bezdrátové a satelitní spektrum. Sama SpaceX si stěžovala, že EchoStar nevyužívá svá cenná spektra a letos na jaře požádala komisi o schválení jejích dosud nevyřízených žádostí o sdílený přístup k pásmu AWS-4 známým též jako 2 GHz.

Minulý měsíc pak EchoStar souhlasila s nabídkou A&T na prodej licencí na bezdrátové spektrum za přibližně 23 miliard dolarů.

Od vypuštění prvních satelitů Starlink v roce 2019 zaregistrovala SpaceX do letošního června přibližně pět milionů zákazníků ve více než 100 zemích světa, čímž výrazně předběhla své konkurenty. V červnu společnost také získala schválení regulačních orgánů v Indii.

Zdroj: Bloomberg


