Největší důvody, proč by pracovní místa mohla zmizet - a AI jedním z nich není

Obavy z technologií a nástrojů založených na umělé inteligenci, které převezmou práci, kterou v současné době vykonávají lidé, se zintenzivnily od doby, kdy se ChatGPT koncem loňského roku stal virálním. Jak rostla jeho popularita, schopnosti a potenciál umělé inteligence se stávaly stále jasnějšími a známějšími mezi veřejností. Vedle toho vypukla debata o tom, jak by technologie mohla ovlivnit kariéru lidí. Zatímco odborníci tvrdí, že umělá inteligence bude mít nepochybně dopad na pracovní místa a alespoň částečně je zautomatizuje, poukazují také na to, že technologický pokrok často vytváří nové role.



Zda by se pracovníci měli skutečně obávat, je proto stále nejasné. Technologický vývoj, jako je růst umělé inteligence, nemusí představovat největší faktor, díky kterému v budoucnu zaniknou pracovní pozice, podle nové zprávy . S využitím údajů ze "Zprávy o pracovních místech 2023" Světového ekonomického fóra, poznamenává, že se očekává, že pouze čtyři makroekonomické trendy povedou k nahrazení pracovních míst. Nejčastějším faktorem pro ztrátu pracovních míst, který společnosti očekávají, je pomalejší hospodářský růst.



Zrovna minulý měsíc Světová banka uvedla, že očekává mnohem pomalejší růst světové ekonomiky než v loňském roce: v roce 2023 se očekává růst o 2,1 % oproti loňským 3,1 %. "Výzvy jsou jasné - slabší hospodářský růst a obecný nedostatek nabídky nebo poptávky znamenají, že mnoho firem očekává, že budou pracovat s menším počtem pracovníků," uvedli analytici ve zprávě.



"Je však důležité si uvědomit, že ne všechny změny v ekonomice by měly znamenat méně pracovníků," dodala. Společnosti například očekávají, že ekologická transformace a používání environmentálních, sociálních a správních norem (ESG) povedou k většímu počtu pracovních míst.



Dopad technologií na pracovní místa

"Zvýšené zavádění nových technologií" je dalším trendem, od kterého společnosti očekávají, že povede k vytváření pracovních míst - a umělá inteligence je jeho součástí. Podle údajů Světového ekonomického fóra čistý podíl více než 20 % společností očekává, že AI pracovní místa spíše vytvoří, než nahradí.



Očekává se, že pouze dva faktory související s technologiemi povedou k tomu, že se role stanou nadbytečnými: vznik humanoidních i nehumanoidních robotů.



"Zatímco AI dnes získává většinu pozornosti, stojí za to plně zvážit dopad, který by široká škála technologií mohla mít na trh práce," uvedla . Zejména pokud jde o technologie, může být účinek nového vývoje širší než pouhé nahrazení pracovních míst.



"Otázkou je, zda můžeme mít dostatek pracovníků a správné dovednosti pracovníků, abychom tyto nové potřeby naplnili," dodala .



Vedle pomalejšího hospodářského růstu vedoucího ke ztrátě pracovních míst identifikovala nedostatek dodávek a rostoucí náklady pro podniky, rostoucí životní náklady spotřebitelů a pokračující dopady pandemie koronaviru.



Zjištění přicházejí v době, kdy inflace na spotřebitelské i velkoobchodní úrovni zůstává v mnoha zemích po celém světě vysoká, a to navzdory některým náznakům, že tlaky z rostoucích cen se mohou uvolňovat. Nejnovější zprávy o indexu spotřebitelských a výrobních cen v USA vyšly níže, než se očekávalo, přičemž index spotřebitelských cen dosáhl v červnu na nejnižší úroveň od března 2021 - ale problémy přetrvávají.



Zdroj: CNBC