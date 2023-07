Perly týdne: Cybertruck není normální auto a ve filmech bude méně hvězd a speciálních efektů

Podle průzkumu popularita akcií velkých technologických firem v červenci neupadá, ale naopak ještě posílila. Na CNBC poukazují na novou službu od Googlu, která by s pomocí umělé inteligence měla být schopná psát novinové články. A Yahooo Finance si všímá Muskových komentářů k Cybertrucku a přináší i pohled na další vývoj u Netflixu a firem v jeho odvětví.

Cybertruck není normální auto: Na Yahoo Finance poukázali na komentáře Elona Muska týkající se Cybertrucku. Šéf Tesly uvedl, že poptávka po novém modelu je velmi vysoká. Ten má přitom v sobě mnoho nových technologií a „nevypadá jako normální auto, protože to není normální auto“.

Na Yahoo k tomu uvedli, že Muskovy komentáře včetně těch týkajících se posledních výsledků firmy a očekávání jsou hodně obecné. Investoři přitom podle Yahoo čekali zejména na nějaké vodítko týkající se vývoje hrubých marží, ale toho se jim nedostalo. Je přitom na jednu stranu pochopitelné, že vývoj v ekonomice a v odvětví je nejistý. Na stranu druhou ale řada firem podobná vodítka poskytuje, připomněli na Yahoo.

a stávka: Neil Begley z Investors Service hovořil na Yahoo Finance o Netflixu a dopadech, které by na něj mohla mít stávka herců a scénáristů. Podle experta se tato společnost nijak neliší od jiných v odvětví. A to znamená, že až jí dojde „zásoba obsahu, tak to začne bolet“. se tak bude snažit zpomalit představování nových filmů a seriálů, ale v principu to na celé věci moc nemění.

Některé streamovací služby se podle Begleyho teprve dostávají do ziskovosti, některé jsou ještě před tímto bodem. Hodnota filmů a seriálů přitom byla dříve zřejmá ve chvíli, kdy bylo dílo přeprodáno třetí straně. Když je ale použito pro vlastní streamovací službu, není tato hodnota tak jasná. A s tím souvisí i některé požadavky na změnu systému odměn u scénáristů a herců. Společnosti z odvětví se pak podle experta budou nyní snažit o omezování nákladů. To mimo jiné znamená „méně speciálních efektů a méně hvězd“.

Stávka podle experta může trvat dlouho, ale může sebou nést i pokles nákladů, protože se nebude filmovat. Zlom přijde ve zmíněné chvíli, „kdy dojde nový obsah“. Pak bude záležet na síle rozvah jednotlivých firem. Tento zlom by mohl začít „někdy v roce 2024“.

Nejpopulárnější investice : ukazuje v následujícím grafu výsledky posledního průzkumu zaměřeného na nejpopulárnější investiční aktiva a témata. Podobně jako v červnu jsou i v červenci na prvním místě dlouhé pozice na velkých technologických firmách. Jejich popularita tedy neupadá, naopak ještě nabrala na síle. Dvojnásob to platí o dlouhých pozicích na japonském akciovém trhu. Naopak méně nadšení už panuje ohledně krátkých pozic na čínských akciích. Podobné je to u krátkých pozic na dolaru a amerických bankách:

Zdroj: Twitter

Druhý graf od BofA ukazuje, jak se její klienti staví k držbě hotovosti (relativně k celkovému objemu aktiv pod jejich správou). Maxim bylo v této oblasti dosaženo během finanční krize, kdy podíl hotovosti dosáhl 21 %. Ještě v dubnu 2007 se ale pohyboval na pouhých 11 %. Nyní se podíl pohybuje pod průměrem, který je ale nahoru tažen i vývojem kolem finanční krize:

Zdroj: Twitter

Umělá inteligence místo novinářů? CNBC poukazuje na informace v The , podle kterého Google testuje umělou inteligenci schopnou psát novinové články. NYT prý podobně jako některá další vydavatelství dostaly od Google nabídku na tyto služby, které by měly „pomáhat novinářům v jejich práci“. Na CNBC v této souvislosti připomněli, že akcie společnosti Google „v současné rally trochu zaostávají“.

Steve Kovach pak na CNBC uvedl, že se přímo ptal společnosti Google, co jeho umělá inteligence umí, protože on se bojí o své vlastní zaměstnání. Společnost mu odpověděla, že cílem není nahrazování novinářů umělou inteligencí, ale pomoct jim v jejich práci. V rozhovoru ale také zaznělo, že hranice toho, co všechno by tato technologie mohla dělat, nejsou nyní moc jasné. Je už ovšem například zřejmé, že může generovat informace zaměřené na data a to třeba ta týkající se různých sportovních disciplín.

Na CNBC poukázali i na jiný článek NYT, který hovořil o zaměstnankyni call centra společnosti . Ta „má nyní v zaměstnání pocit, že sama trénuje umělou inteligenci, které jí má nahradit“. Na CNBC k tomu dodali, že jedna věc jsou všechny různé experimenty, které nyní řada firem provádí. Druhou věcí je jejich skutečné uplatnění v praxi.

Na závěr se pak hovořilo o atraktivitě akcií Google, který podle některých názorů v oblasti umělé inteligence zaostává. Kovach k tomu ale řekl, že podle něj má firma velký prostor k dalšímu růstu. A „to, že nyní má náskok, neznamená, že celá hra je u konce“. Graf porovnává výkony akcií obou společností od počátku letošního roku:

Zdroj: CNBC