Indexy na Wall Street umazaly včerejší zisky

Úterní obchodování na Wall Street bylo pravým opakem toho včerejšího, kdy se zdálo, že investoři po dvou týdenní přestávce zaveleli k obratu. Bohužel dnešek byl opakem a trh se vrátil do starých kolejí a na Wall Street zavládla červená.Ve 14:30 SEČ byly reportovány maloobchodní tržby v USA, které meziměsíčně vzrostly o 0,7 %, ovšem očekávání byl růst pouze o 0,4 %.Nejméně odevzdal průmyslový Dow Jones Industrial Average 1,0 %, který byl tažen směrem dolů primárně společnostmi z finančního a energetického sektoru (Bank of America -3,22 %, -2,87 %). Pozadu nicméně nezůstaly ani technologie, když Nasdaq Composite umazal 1,1 % (Nvidia +0,43 %, -2,84 %).Akcie automobilky se propadly o více jak 2 %, navzdory zprávě o uvedení dvou nových elektrických vozidel, které jsou levnější verze sedanu modelu S a SUV modelu X. Tyto dva nové automobily mají nicméně menší dojezd.Nevydařenou seanci si připsaly banky, kterým neprospěly data z Číny, ale hlavně informace, že Fitch Ratings by mohl opět snížit hodnocení amerického bankovního sektoru (Citi -2,02 %, -2,55 %).Tři nová pozitivní doporučení na nákup akcií stáli za růstem o 0,43 %. Analytik domu Baird posunul 12M cílovou cenu na 570 USD z 475 USD . Velmi podobně stanovili 12M cílovou cenu i analytici a KeyBanc.Cena ropy při úterním obchodování klesla po novinkách k slabší průmyslové produkci a reportu maloobchodních tržeb v druhé největší ekonomice světa, tedy v Číně. Tento údaj by mohl ukazovat na budoucí oslabení poptávky po této komoditě, WTI -1,8 %, Brent -1,6 %.