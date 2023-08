Rusko možná obnoví povinnost měnit devizové příjmy vývozců za rubly

Ruské úřady diskutují o obnovení povinného směňování devizových příjmů exportérů za rubly, a reagují tak na propad kurzu domácí měny. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Rusko takové opatření na krátkou dobu zavedlo již loni po zahájení vojenské invaze na Ukrajinu.



Americký dolar začátkem týdne poprvé od loňského jara překonal hranici 100 rublů. Ruská centrální banka na to v úterý reagovala zvýšením základní úrokové sazby o 3,5 procentního bodu na 12 procent. Tento krok však zřejmě pokles ruské měny pouze zpomalil, píše Reuters.



Podle zdroje z nejmenované exportní firmy se nyní diskutuje o povinnosti směňovat za rubly až 90 procent exportních příjmů. Další zdroj z exportního průmyslu uvedl, že se jedná také například o zákazu výplaty dividend do zahraničí. Dodal, že podniky budou platit za chyby vlády. "Můžete krávu vydojit k smrti, ale když ta kráva zemře, koho budete dojit? Obyvatelstvo?" citovala tento zdroj agentura Reuters.



Rusko se po zahájení invaze na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých sankcí ze strany západních zemí. Rubl prudce oslabil už na konci loňského února, hned po zahájení invaze. Loni v březnu tak dolar vystoupil až nad 120 rublů, než se ruská měna vzpamatovala a v následujících měsících zpevnila na maximum za více než sedm let. Přispělo k tomu omezení pohybu kapitálu, k němuž Rusové přistoupili, a také růst exportních příjmů. Loni v červnu tak ruská měna zpevnila pod 60 rublů za dolar.



Od konce loňského roku ale rubl vytrvale oslabuje, od začátku letošního roku ztratil k dolaru zhruba 30 procent hodnoty. Dnes odpoledne se kurz dolaru vůči rublu pohyboval v blízkosti 96 RUB/USD. V pondělí se dolar vyšplhal až na 101,75 rublu, tedy na nejvyšší úroveň za téměř 17 měsíců, napsala agentura Reuters.