Klíčová otázka pro Fed se mění, už ne „jak vysoko“, ale „jak dlouho“

Jak se Federální rezervní systém blíží ke konci stávajícího cyklu zpřísňování měnové politiky, představitelé začínají diskutovat, jak dlouho nechat úrokové sazby zvýšené. Dříve zásadní otázka, jak vysoko zvyšovat úrokové sazby, ustupuje do pozadí.

Proinflační tlaky zvolňují, což by mohlo centrálním bankéřům dát prostor ponechat úrokové sazby v blízkosti aktuálních hodnot. Nicméně i tak růst cen zůstává vysoko nad 2% inflačním cílem centrální banky, kvůli čemuž bankéři ještě nemohou vyhlásit vítězství.

Zahájení diskuse o tom, jak dlouho může Fed držet sazby na stejné úrovni, i když bude inflace dále ustupovat, by mohlo zmírnit tržní očekávání rychlého snižování sazeb a umožnit bankéřům, aby nadále vytvářeli tlak na snižování cen v ekonomice.

„Na tento rozměr se pravděpodobně v dohledné budoucnosti zaměří nejvíce: ne jak vysoko zvedat úrokové sazby, ale jak dlouho je nechat na stávajících úrovních,“ uvedl Brian Sack, investiční analytik s dřívějšími zkušenostmi z Fedu. „Stále existuje velký prostor zpřísnit finanční podmínky v tomto směru, pokud by chtěli.“



Zdroj: Bloomberg

Představitelé Fedu minulý měsíc jednohlasně zvýšili klíčovou federální úrokovou sazbu na cílové pásmo 5,25 % až 5,50 %, což je nejvýše za posledních 22 let. Zápis z tohoto setkání, který bude zveřejněn ve středu odpoledne, by mohlo poskytnout vodítko, jak vnímají účinky dosavadního utahování měnové politiky a aktuální dění v ekonomice.

Nedávno zveřejněná data naznačují, že inflace se vyvíjí přívětivým směrem pro tvůrce politiky. Index jádrových spotřebitelských cen, který nezahrnuje jídlo a energie, vzrostl o 0,2 % již druhý měsíc v řadě, což představuje nejmenší meziměsíční přírůstky za poslední dva roky. Inflační očekávaní spotřebitelů rok dopředu pak také nečekaně klesly v srpnu na minima za poslední dva roky.

Mezi tvůrci měnové politiky nepanuje shoda, jaké další kroky by měly být podniknuty. Jeden směr, který zastupuje například předseda pobočky Fedu ve Filadelfii Patrick Harker, preferuje držet sazby na stávající úrovni „po nějakou dobu“, zatímco další jako třeba jedna z guvernérek Fedu Michelle Bowman uvádí, že ještě bude nutné pokračovat ve zvyšování sazeb.

Někteří představitelé snižují důležitost dalšího potenciálního zvyšování sazeb, přičemž tvrdí, že důležitější závěr je, že plánují držet sazby na restriktivních úrovních.

„Myslím, že jsme pěkně blízko tomu, co by mohla být terminální sazba,“ uvedl tento měsíc předseda pobočky Fedu v New Yorku John Williams. „A otázkou skutečně bude - jakmile tomu budeme dobře rozumět - jak dlouho budeme muset udržovat restriktivní politiku.“

Analytici očekávají, že Fed začne snižovat sazby do června příštího roku.

Průzkum Bloombergu mezi 45 analytiky ukázal, že účastnici se neshodnou, kdy Fed začne snižovat sazby. Více než čtvrtina analytiků očekává první snížení v lednu 2024, zatímco medián očekávání je na dalším meetingu v březnu 2024. Do června 2024 by podle průzkumu měly sazby poklesnout na 4,75 %.

Představitelé Fedu zatím nevyjasnili, jak dlouho plánují držet sazby na stávající úrovni, zčásti protože to sami nevědí, myslí si Tim Duy, hlavní ekonom SGH Macro Advisors. Je to otázka, které by se někteří bankéři mohli věnovat tento měsíc až se sejdou na každoročním sympoziu Fedu v Jackson Hole v Kansas City.

„Konverzace, kterou nyní vidíme mezi prezidenty jednotlivých bank, mezi řečníky Fedu, odráží to, co bude pravděpodobně jednou z dějových linek v Jackson Hole,“ uvedl Duy. „Přesouváme se do další epizody tohoto příběhu.“

Mediánové ekonomické projekce vydané v červnu ukázaly, že většina představitelů Fedu očekává, že sazby ještě půjdou nahoru alespoň o dalších 25 bps (nad rámec proběhnuvšího zvýšení v červenci). Předpovědi rovněž ukázaly, že tvůrci politiky očekávají snížení sazeb na 4,6 % do konce roku 2024.



Zdroj: Bloomberg

Investoři do značné míry očekávají, že Fed na svém příštím zasedání 19.-20. září nechá sazby na stávající úrovni. V listopadu pak hike o dalších 25 bps má 33 % pravděpodobnost dle vývoje na trhy s futures.

Představitelé Fedu se zdráhají limitovat jejich možnosti, dokud data o inflace neukáží, že cenové tlaky jednoznačně odeznívají. Zprávy odrážející stabilní přírůstek pracovních míst a silný hospodářský růst vedly ke snížení šancí na recesi, ale také hrozí opětovným zrychlením inflace.

„Nemyslím, že je Jerome Powell připraven úplně zavřít dveře případnému dalšímu zvýšení sazeb,“ uvedla Ellen Meade, profesorka ekonomie na univerzitě v Duke s dřívějšími zkušenostmi z Fedu.

Nicméně představitelé Fedu pomalu neformálně diskutují, jak dlouho budou držet sazby zvýšené. Jakmile se shodnou, že stávající cyklus utahování měnových podmínek je na vrcholu, Powell a spol. budou pracovat o formulaci, která se nakonec dostane do politického prohlášení, uvedla.

„Potřebují se o tom bavit už dnes, aby byli připraveni na zítřek,“ řekla Meade. „Vždy předvídají, co by mohlo být další věcí na jejich programu.“