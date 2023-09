Mayo: Citi neprávem opomíjená

Na akcie nyní nedoléhají ani tak obavy z vnitřní kultury banky, jako úvahy o dalším vývoji cyklu na kapitálových trzích. Pro CNBC to uvedl Mike Mayo z Securities (viz první část rozhovoru zde), ve druhé části se věnoval mimo jiné i akciím a na Bloombergu tomu, proč tak zaostávají akcie .



Následující graf porovnává výkony akcií s celým odvětvím. Finanční sektor jako celek je za poslední rok mírně v plusu, akcie banky ztrácí necelá 3 %:





Zdroj: Youtube, CNBC



Na CNBC k tématu obav z vnitřní kultury a změn v bankách poukázali na to, že v se již nějaký čas řeší to, kdo bude stát v čele banky. To by mělo investory zajímat mnohem více než dění v . Na otázku, zda je to tím, že „jde prostě o Goldman Sachs“, Mayo odpověděl, že ředitel , James P. Gorman, nebyl mezi investory oblíben už před deseti lety. Nelíbil se jim mimo jiné jeho styl vedení a někteří z nich tak z tohoto důvodu nechtěli akcie banky vlastnit. Následující graf porovnává výkony akcií této banky s :





Zdroj: Youtube, CNBC



Mayo byl hostem i na Bloombergu, tam se zaměřoval hlavně na . U ní je podle něj otázkou, proč tak zaostává za dalšími. Domnívá se, že zde hraje významnou roli regulace a přicházející změny v této oblasti. Ty by se totiž mohly této banky dotknout výrazněji kvůli „její expanzivní globální struktuře“. Jinak je podle experta těžké vysvětlit zaostávání akcie a její cenu, kteráse pohybuje kolem 40 dolarů.



Analytik zmínil, že se nijak nedotkla krize v sektoru menších bank a ani tenze kolem . Její dluhopisy si pak letos vedou nejlépe ze všech v bankovním sektoru. Akcie se přitom odtrhla jak od amerických bank, tak od těch evropských, kterýchse po určitou dobu držela. K tomu má podle experta velmi vysokou vnitřní efektivitu, silnou rozvahu a za cenu 40 – 41 dolarů na akcii se vyplatí titul kupovat.



Mayo má za to, že nesáhne na svou dividendu, je ale možné, že kvůli novým regulačním požadavkům sníží odkupy. Při současných cenách akcií by přitom podle něj měla banka kupovat své akcie ve velkém právě proto, že jsou tak podhodnocené.



Zdroj: CNBC, Bloomberg