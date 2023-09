Čína uměle udržuje na nízké úrovni ceny svých elektromobilů skrze státní dotace. Řekla to v dnešním projevu v Evropském parlamentu o stavu unie šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. To podle ní křiví trh a proto Evropská komise zahájí šetření. Podle šéfky EK se unie musí bránit neférovým praktikám ze strany Číny.



Světové trhy jsou zaplavené levnými elektromobily z Číny, prohlásila von der Leyenová. "Jejich ceny jsou uměle drženy nízko díky rozsáhlým státním dotacím," uvedl šéfka EK. Zároveň oznámila, že Evropská komise zahajuje šetření ohledně čínských elektromobilů a státních dotací, které dostávají čínské automobilky.



Podle von der Leyenové se EU musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu. Poukázala například na zkušenost z minulých let z odvětví solárních elektráren, kde Čína získala silné postavení kvůli nízkým cenám. "Je také klíčové ponechat otevřené kanály komunikace a dialogu s Čínou," uvedla.



Šéfka Evropské komise se v první části svého projevu před europoslanci věnovala ekonomickým a ekologickým tématům. Podle ní jde modernizace ekonomiky a průmyslu ruku v ruce se snižováním emisí oxidu uhličitého a EU bude průmysl na cestě k čistější výrobě podporovat. Poukázala, že unie nyní přitahuje více investic do vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů, než USA a Čína dohromady, a také, že se zvýšil počet oceláren, jež přešly na "čistou výrobu".