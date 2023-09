Výrobce obuvi Birkenstock požádal v USA o IPO, ocenit by ho mohlo na 8 miliard eur

Německý výrobce obuvi Birkenstock podal ve Spojených státech žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Stal se tak druhou velkou evropskou společností, která tento měsíc usiluje o vstup na akciový trh v USA. Finanční podrobnosti k nabídce firma v žádosti nezveřejnila. Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje uvedla, že nabídka by mohla společnost ocenit až na osm miliard eur (téměř 197 miliard Kč).



Firma uvedla, že čisté výnosy za šest měsíců do konce března zvýšila o 19 procent na 644,17 milionů eur. Zisk však o 45,3 procenta klesl a činil 40,21 milionu eur.



Birkenstock se zaměřuje hlavně na pohodlnou obuv. Popularitu obuvi zvýšil filmový trhák Barbie, ve kterém se hlavní postava v podání Margot Robbieové rozhoduje, zda má vstoupit do skutečného světa, který představují právě sandály Birkenstock, a později má obuté růžové sandály této značky. V posledních letech firma spolupracovala také s luxusními značkami jako Dior a Manolo Blahnik. Loni se vydražily sandály Birkenstock patřící spoluzakladateli firmy Stevu Jobsovi za více než 218.000 dolarů (téměř pět milionů Kč).



Kromě firmy Birkenstock plánuje vstup na akciový trh v USA i britský výrobce čipů Arm. Zájem o primární nabídky v Evropě je letos nevýrazný a hluboko pod rekordem z roku 2021. Naproti tomu v USA už letos nabídky podle údajů firmy Dealogic dosáhly dvojnásobku částky z roku 2022, uvedla agentura Reuters.



Kořeny výrobce věhlasných sandálů sahají do roku 1774. Firma začínala jako prodejce podrážek, výrobu sandálů zahájila v roce 1963. Společnost sama sebe označuje za "vynálezce stélky". Rodina zakladatelů v roce 2021 většinu ve firmě Birkenstock prodala soukromé investiční společnosti L Catterton, kterou vlastní prodejce luxusního zboží . Menšinový podíl si ponechali dva členové rodiny Birkenstockových.



Firma Birkenstock má zhruba 6200 zaměstnanců a většinu své obuvi vyrábí v Německu. Výrobky firmy se prodávají zhruba v 90 zemích světa.



Společnost sice podrobnosti k nabídce nezveřejnila, podle dřívějších informací zdrojů by se s akciemi na Newyorské akciové burze (NYSE) mohlo začít obchodovat 9. října.

Foto: Birckenstock